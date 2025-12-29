ETV Bharat / state

नए साल पर धामी सरकार का तोहफा, उत्तराखंड में 9 IPS अफसरों का प्रमोशन

देहरादून: उत्तराखंड में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को नए साल का तोहफा दिया है. शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी के दौरान 9 IPS अधिकारियों को पदोन्नति दिए जाने पर हरी झंडी दे दी गई है. इन सभी अधिकारियों को काफी समय से DPC होने का इंतजार था, जिस पर अब अंतिम मोहर लगा दी गई है.

उत्तराखंड पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर एक अहम अपडेट सामने आया है. दरअसल राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की है, जिससे नए साल से ठीक पहले राज्य के कई भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलने जा रहा है.

खास बात ये है कि DPC के बाद पदोन्नति आदेश जारी होते ही पुलिस विभाग में शीर्ष ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा. पुलिस महानिदेशक (डीजी) रैंक पर अभिनव कुमार को पदोन्नत किया गया है. अभिनव कुमार राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं. इससे पहले भी वे कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रैंक पर निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका और बरिंदर जीत सिंह को पदोन्नति मिली है. पी रेणुका और बरिंदर जीत सिंह इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं. ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है. प्रोफार्मा पदोन्नति का अर्थ है कि वर्तमान तैनाती पर रहते हुए उन्हें उच्च रैंक का लाभ मिलेगा, जबकि वास्तविक पदभार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद राज्य में ग्रहण किया जाएगा. निवेदिता कुकरेती की पदोन्नति को भी विभाग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.