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एनएचएम संविदाकर्मियों के लिए बड़ी खबर, नियमितीकरण का रास्ता साफ! प्रस्ताव मांगा गया

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सालों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. राज्य सरकार ने मिशन में कार्यरत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों सहित अन्य सभी संवर्गों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्ताव मांगा है.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम के मिशन निदेशक को एक हफ्ते के भीतर इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं. इस कदम से प्रदेश में करीब 10 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति और बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलने की आस जगी है.

एनएचएम के तहत तैनात कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी के नियमितीकरण, समान वेतन, सेवा सुरक्षा और मानव संसाधन नीति यानी एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग करते आए हैं. स्वास्थ्य मिशन कर्मी, साल 2016 से इन मांगों को लेकर लगातार सरकार के सामने अपनी बात रखते आ रहे हैं. उनका कहना है कि वे सालों से ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट है. हाल में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और एनएचएम कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद इस मुद्दे पर प्रक्रिया तेज हो गई है.

बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम में एचआर पॉलिसी लागू करने पर सहमति बनी. अब सरकार ने मिशन निदेशक से नियमितीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा है.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात पर जोर दिया है कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं. उनका कहना है कि सरकार का प्रयास नियमितीकरण के जरिए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने का है.सुबोध उनियाल ने प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को निर्देश दिया है कि वे शासन से समन्वय स्थापित करते हुए कर्मचारियों की मांगों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रस्ताव तैयार करें.

उत्तराखंड में एनएचएम के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं. इनमें मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सलाहकार, प्रबंधन एवं तकनीकी कर्मी जैसे तमाम संवर्ग शामिल हैं. ये कर्मचारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में सेवाएं दे रहे हैं.