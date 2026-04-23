काशीपुर में एक युवक पर टूट पड़े 10 लड़के, इतना पीटा कि सिर पर आए 5 टांके, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
काशीपुर में एक युवक पर करीब 10 लड़कों ने मिलकर हमला कर दिया.हमले में उसके सिर पर गहरी चोट आई और 5 टांके लगाने पड़े.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 3:03 PM IST
काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. युवक ने 10 लड़कों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें उसका सिर फट गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का नाम अंकित चौहान है, जो छीना फार्म काशीपुर का रहने वाला है. उसने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका एक ऑफिस आर्य नगर मोहल्ले में स्थित है, जहां वो अक्सर बैठता है. बीती 21 अप्रैल की रात वो अपना ऑफिस बंद कर रहा था. इसी दौरान जतिन, आयुष, गौतम और उनके साथ 7 अन्य युवक बाइक से वहां पहुंचे और बिना वजह गाली-गलौज करने लगे.
अंकित को बुरी तरह से पीटा: अंकित के मुताबिक, जब उसने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो सभी युवक आक्रोशित हो गए और उस पर हमला कर दिया. अंकित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने बेल्ट और अन्य चीजों से उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमलावरों ने उसके सिर पर भी वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया.
अपनी जान बचाने के लिए अंकित पास के एक मेडिकल स्टोर में घुस गया, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए और उन्होंने मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की. घटना के दौरान जब अंकित मेडिकल स्टोर से बाहर भागा तो आसपास के दुकानदारों और जगरूप नामक व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश की.
बीच बचाव करने वालों के साथ भी मारपीट: आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की. इसके अलावा आरोपियों ने अंकित की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मची रही.
अंकित के मुताबिक, आरोपी उसे तब तक पीटते रहे, जब तक वो अधमरा नहीं हो गया. बाद में उसे मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते-जाते उन्होंने धमकी दी कि यह इलाका उनका है और यहां रहने के लिए उनके अधीन रहना होगा. साथ ही उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी.
निजी अस्पताल में चल रहा उपचार: घायल अवस्था में अंकित को स्थानीय दुकानदार कोतवाली ले गया, जहां से पुलिस ने उसे एलडी भट्ट राजकीय अस्पताल भेजा. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. वर्तमान में उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: वहीं, अंकित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जतिन, आयुष, गौतम समेत 10 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच एसआई देवेंद्र सिंह सामंत को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं."- हरेंद्र सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक
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