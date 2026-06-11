उत्तराखंड नवगठित नगर निकाय चुनाव परिणाम: चंपावत पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर BJP प्रत्याशी हारा
इंडियन आइडल फेम पवन दीप राजन के जीजा निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को 224 मतों के अंतर से हराया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 11, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : June 11, 2026 at 12:02 PM IST
चंपावत: चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत चुनाव में इंडियन आइडल फेम पवन दीप राजन का जादू चला है. पवन दीप के जीजा निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल 224 वोटों से विजयी हुए हैं. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को शिकस्त दी है. बीजेपी के हारे प्रत्याशी नवीन राम निर्वाचन अधिकारी से रिकाउंटिंग की मांग पर अड़े हैं.
चंपावत नगर पंचायत में बीजेपी को बड़ा झटका: जनपद चम्पावत की पाटी नगर पंचायत में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को हार का सामना करना पड़ा है. निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 224 मतों के अंतर से शिकस्त दी है. इस हार के साथ ही भाजपा का पाटी नगर पंचायत में पहला अध्यक्ष बनाने का सपना टूट गया है.
सीएम धामी की विधानसभा सीट पर नगर पंचायत की चुनाव जीता निर्दलीय: इस चुनाव में इंडियन आइडल फेम स्टार सिंगर पवन दीप राजन का जादू चला है. गौरतलब है कि विजयी प्रत्याशी नारायण लाल के समर्थन में पवन दीप राजन ने पाटी पहुंच कर प्रचार किया था. वहीं विजयी प्रत्याशी पवन दीप राजन के जीजा भी लगते हैं.
224 मतों से हारा बीजेपी प्रत्याशी: प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल को 738 मत प्राप्त हुए. वहीं भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 514 मत प्राप्त हुए. निर्दलीय प्रत्याशी पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुए और वो तीसरे स्थान पर रहीं. अभी हार-जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
उत्तराखंड के तीन नवगठित नगर निकायों में मंगलवार को वोटिंग हुई थी. इन तीन नवगठित नगर निकायों में उधम सिंह नगर जिले की गढ़ीनेगी नगर पंचायत, चंपावत की पाटी नगर पंचायत और टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर पालिका शामिल हैं. आज चुनाव परिणाम आने लगा है.
नवगठित नगर निकायों के चुनाव परिणाम: चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुई. मतगणना में सभी चार वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं. अध्यक्ष पद पर अभी मतगणना जारी है. जल्द अध्यक्ष पद पर भी परिणाम सामने आ सकते हैं. शांति एवं निष्पक्ष मतगणना हेतु प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं.
चंपावत की पाटी नगर पंचायत सभी चार वार्डों के परिणाम आए: उत्तराखंड में नवगठित तीन नगर निकायों की मतगणना के कार्य आज किया जा रहा है. बात चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत चुनाव की की जाए तो पाटी नगर पंचायत चुनाव परिणामों के लिए सुबह आठ बजे से मतगणना जारी है. अभी तक नगर पंचायत के चारों वार्डों के परिणाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कर दिए गए है. 2000 से अधिक मतों वाली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर मतों की गिनती जारी है. अध्यक्ष पद पर भी जल्दी परिणाम जारी हो सकते हैं.
पाटी नगर पंचायत के वार्डों से ये रहे विजयी: अगर वार्डों के परिणामों की बात की जाए तो न्यू कालोनी वार्ड से निर्दलीय नवल पचौली विजय हुए. उन्हें कुल 183 मत प्राप्त हुए. जोलाडी वार्ड से निर्दलीय बबलू सिंह ने विजय प्राप्त की है. उन्हें कुल 151 मत प्राप्त हुए. वहीं रानीचौड़ वार्ड से निर्दलीय शांति देवी तो पूना कोट से निर्दलीय संगीता विजयी रही हैं. इन्हें क्रमश 166 एवं 145 मत प्राप्त हुए. अध्यक्ष पद पर भी जल्द परिणाम सामने आने की संभावना है.
पाटी नगर पंचायत में किसे कितने वोट मिले?
1. न्यू कालोनी वार्ड
विजेता:- नवल पचौली (कुल 183 मत प्राप्त)
2. जौलाड़ी वार्ड
विजेता:- बबलू सिंह (कुल 151 मत प्राप्त)
3. रानीचौड़ वार्ड
विजेता:- शांति देवी (166 मत प्राप्त)
4. पूनाकोट वार्ड
विजेता:- संगीता (145 मत प्राप्त)
पाटी नगर पंचायत के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में 2067 मतदाताओं में से 1612 यानि 77.99 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मताधिकार का प्रयोग किया था.
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