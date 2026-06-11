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उत्तराखंड नवगठित नगर निकाय चुनाव परिणाम: चंपावत पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर BJP प्रत्याशी हारा

चंपावत: चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत चुनाव में इंडियन आइडल फेम पवन दीप राजन का जादू चला है. पवन दीप के जीजा निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल 224 वोटों से विजयी हुए हैं. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को शिकस्त दी है. बीजेपी के हारे प्रत्याशी नवीन राम निर्वाचन अधिकारी से रिकाउंटिंग की मांग पर अड़े हैं.

चंपावत नगर पंचायत में बीजेपी को बड़ा झटका: जनपद चम्पावत की पाटी नगर पंचायत में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को हार का सामना करना पड़ा है. निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 224 मतों के अंतर से शिकस्त दी है. इस हार के साथ ही भाजपा का पाटी नगर पंचायत में पहला अध्यक्ष बनाने का सपना टूट गया है.

सीएम धामी की विधानसभा सीट पर नगर पंचायत की चुनाव जीता निर्दलीय: इस चुनाव में इंडियन आइडल फेम स्टार सिंगर पवन दीप राजन का जादू चला है. गौरतलब है कि विजयी प्रत्याशी नारायण लाल के समर्थन में पवन दीप राजन ने पाटी पहुंच कर प्रचार किया था. वहीं विजयी प्रत्याशी पवन दीप राजन के जीजा भी लगते हैं.

224 मतों से हारा बीजेपी प्रत्याशी: प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल को 738 मत प्राप्त हुए. वहीं भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 514 मत प्राप्त हुए. निर्दलीय प्रत्याशी पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुए और वो तीसरे स्थान पर रहीं. अभी हार-जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

उत्तराखंड के तीन नवगठित नगर निकायों में मंगलवार को वोटिंग हुई थी. इन तीन नवगठित नगर निकायों में उधम सिंह नगर जिले की गढ़ीनेगी नगर पंचायत, चंपावत की पाटी नगर पंचायत और टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर पालिका शामिल हैं. आज चुनाव परिणाम आने लगा है.

नवगठित नगर निकायों के चुनाव परिणाम: चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुई. मतगणना में सभी चार वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं. अध्यक्ष पद पर अभी मतगणना जारी है. जल्द अध्यक्ष पद पर भी परिणाम सामने आ सकते हैं. शांति एवं निष्पक्ष मतगणना हेतु प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं.