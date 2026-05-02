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2027 में कांग्रेस के युवा दिखाएंगे दम! नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार

उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी टीम को मजबूत करने में लगी हुई है. इसी क्रम में आज नवनियुक्त यूथ कांग्रेस ने अपना पदभार ग्रहण किया.

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यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 6:08 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में शनिवार को युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सप्पल, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भरत सिंह रावत सहित कई पार्टी नेता मौजूद रहे.

इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी नेताओं ने मंच से अपने संबोधन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा. गणेश गोदियाल ने कहा कि युवा कांग्रेस के सभी साथी पार्टी की संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति का उपयोग नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट के रूप में नहीं होना चाहिए.

नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार (ETV Bharat)

उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में संगठन को नया रूप देने के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं. इसके साथ ही हाल ही में युवा कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद आज युवा कांग्रेस के उन नवनियुक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई है.

उन्होंने चुनाव जीतने वाले सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी है. कार्यभार ग्रहण करने के बाद भोजक ने कहा कि वह संगठन को और अधिक मजबूत सक्रिय और जनहित के मुद्दों पर संघर्षशील बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे.

उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने उनकी आवाज को मजबूती से उठाने और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोड़ दिया. इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज युवाओं के सामने बेरोजगारी शिक्षा और महंगाई जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए युवा कांग्रेस निर्णायक भूमिका अदा करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यूथ कांग्रेस से चुनकर आए नवनियुक्त पदाधिकारियों को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से संकल्प सभा का आयोजन किया गया है. इसलिए वह चुनकर आए सभी नए पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.

इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल और उनकी नवनियुक्त टीम के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस नई बुलंदियों को छूएगी.

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