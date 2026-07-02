राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप बनेगी उत्तराखंड की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, सीएम धामी ने दिए ये अहम निर्देश
देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक, खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रख रखाव की होगी कार्ययोजना तैयार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 6:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही नई खेल नीति तैयार की जाएगी. ये खेल नीति, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही तैयार की जाएगी. इसके साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के रख-रखाव के लिए कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार यानी 2 जुलाई को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक की. बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा किया जाए. साथ ही आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्त मिले सके, इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाए.
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार में जल्द शुरू होगा सत्र: सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुसार ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए. साथ ही अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार (हल्द्वानी) में अगले महीने से सत्र को शुरू करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि गौलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने को भी कहा. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को लिगेसी प्लान पर तेज गति से काम करने के निर्देश भी दिए.
सीएम धामी ने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गौलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाई जाएं. 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए.
उन्होंने कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए तमाम विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन शुरू किया जाए. तमाम खेल संघों के साथ खिलाड़ियों की चयन/चिह्नीकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए. राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को 'खेलभूमि' के रूप में भी स्थापित करना है.
एक जिला एक स्पोर्ट्स पर फोकस: 'एक जिला एक स्पोर्ट्स' के तहत सभी जिलों में निर्धारित खेलों के लिए संबंधित जिलों में कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए. हर जिले के खेल छात्रावास को उस जिले के निर्धारित खेल के लिए एक जिला एक स्पोर्ट्स (ODOS) खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए.
"प्रदेश में अब तक 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है. इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है. जबकि, 10 मिनी स्टेडियम का कार्य गतिमान है. अन्य मिनी स्टेडियमों पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
लोहाघाट में बन रहा भारत का पहला महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज: सीएम पुष्कर धामी ने आगे बताया कि भारत के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट का काम भी तेजी से चल रहा है. इस कॉलेज के संचालन के लिए 16 पद सृजित किए गए हैं. इसकी प्रवेश प्रक्रिया भी अभी गतिमान है.
उत्तराखंड का पहला एवं भारत का दसवां राज्य खेल विश्वविद्यालय गौलापार (हल्द्वानी) में विश्वविद्यालय सभागार, केंद्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैफेटेरिया, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, सेमिनार हॉल, बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, 8 लेन एथलीट ट्रैक समेत कुल 39 अवसंरचना घटक का विकास किया जा रहा है.
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