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पब्लिक ओपिनियन से बनेगी उत्तराखंड की नई खेल नीति, जल्द रिलीज होगा फीडबैक लिंक

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस बार सरकार खेल नीति को केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है. खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई खेल नीति तैयार करते समय आम लोगों से सुझाव लिए जाएं. साथ ही उपयोगी सुझावों को नीति का हिस्सा बनाया जाए.

जल्द शुरू होगा सुझाव देने का ऑनलाइन लिंक: सोमवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति को अधिक प्रभावी और समय की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने बताया कि खेल विभाग जल्द ही एक ऑनलाइन लिंक जारी करेगा. जिसके माध्यम से खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल संगठन, खेल प्रेमी और आम नागरिक अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे. रेखा आर्य ने कहा सरकार चाहती है कि नई खेल नीति जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाए. इसलिए सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा जो सुझाव व्यवहारिक और उपयोगी होंगे, उन्हें नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा. बेहतर सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित करने की भी योजना बनाई जा रही है.

पारंपरिक खेलों पर रहेगा फोकस: खेल मंत्री ने बताया नई खेल नीति तैयार करते समय केंद्र सरकार की खेल नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों का भी समावेश किया जाएगा. इसके साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा. सरकार का प्रयास है कि आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक खेलों को भी नई पहचान और प्रोत्साहन मिले.

खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जरूरत इस बात की है कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. नई खेल नीति इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें. बैठक में खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.