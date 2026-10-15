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दिल्ली से नहीं टीवी देखकर राज्यपाल बनने की मित्र ने दी थी गुड न्यूज़, जानिए ढाल सिंह बिसेन कब लेंगे शपथ

उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल ढालसिंह बिसेन ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: किसी अनाज की थाली में मात्र पांच कंकड़ बचे हों उन कंकड़ों में से भी कंकर निकालने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. भाजपा कब किसे क्या बना देगी बनने वाले को भी पता नहीं होता है, उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि खाना खाने के बाद अपने पोते के साथ वॉकिंग कर रहे थे तभी अचानक उनके मित्र का फोन उन्हें बधाई देने के लिए आया. जानिए आखिर कौन है वह मित्र जिसने सबसे पहले राज्यपाल बनने की दी थी गुड न्यूज़.

मित्र ने दी थी राज्यपाल बनने की गुड न्यूज