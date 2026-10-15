दिल्ली से नहीं टीवी देखकर राज्यपाल बनने की मित्र ने दी थी गुड न्यूज़, जानिए ढाल सिंह बिसेन कब लेंगे शपथ
ढाल सिंह बिसेन को मित्र ने दी थी राज्यपाल बनने की गुड न्यूज, 19 अक्टूबर को नैनीताल के हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण. रिपोर्ट महेंद्र राय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:35 PM IST
छिंदवाड़ा: किसी अनाज की थाली में मात्र पांच कंकड़ बचे हों उन कंकड़ों में से भी कंकर निकालने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. भाजपा कब किसे क्या बना देगी बनने वाले को भी पता नहीं होता है, उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि खाना खाने के बाद अपने पोते के साथ वॉकिंग कर रहे थे तभी अचानक उनके मित्र का फोन उन्हें बधाई देने के लिए आया. जानिए आखिर कौन है वह मित्र जिसने सबसे पहले राज्यपाल बनने की दी थी गुड न्यूज़.
मित्र ने दी थी राज्यपाल बनने की गुड न्यूज
उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि "वह अपने पोते के साथ भोजन के बाद वॉकिंग कर रहे थे तभी अचानक उनके मित्र प्रकाश खंडेलवाल ने उनको फोन करके बधाइयां दी कि आप उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं. ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि "यह भाजपा में ही संभव है कि जिसे कुछ बनाया जाता है उसे पता ही नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी थाली में पांच कंकर हैं तो उन कंकरों से भी कंकर छांट कर ले आते हैं और उनमें से एक में मैं निकल गया हूं अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूं कि भाजपा ने मुझे इस ओहदे तक पहुंचा दिया."
19 अक्टूबर को होगी शपथ ग्रहण
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि उनका शपथ ग्रहण समारोह 19 अक्टूबर को नैनीताल के उच्च न्यायालय में होगा जहां मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि 45 साल के राजनीतिक कैरियर के बाद अब उन्हें संवैधानिक दायित्व मिला है. इसमें वे पूरा प्रयास करेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर अपने पद का सदुपयोग कर सकें.
ये भी पढ़ें:
- कौन हैं ढाल सिंह बिसेन, जो बने उत्तराखंड के राज्यपाल, जानें मध्य प्रदेश से कनेक्शन
- उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होते ही डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने खोले अपने पत्ते, जता दिए इरादे
भारतीय जनता पार्टी मेनिफेस्टो के हिसाब से करती है काम
ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि "भारतीय जनता पार्टी जनहित में लगातार काम करती है. चुनाव में जो वादा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया होता है उसके हिसाब से लगातार काम करती है. हर कार्यकर्ता को उसके काम का सम्मान मिलता है, यह और कहीं संभव नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों को चौंकाने वाले काम ही करते हैं."