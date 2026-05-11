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छोटा राज्य-बड़ा खतरा: साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ है डरावना, NCRB ने खोली अपराध की परतें

NCRB 2024 की रिपोर्ट में साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ डरावने वाला है. उत्तराखंड की स्थिति भी चिंताजनक है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 6:46 PM IST

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देहरादून: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट ने उत्तराखंड में अपराध की बदलती तस्वीर को सामने रखा है. पहाड़ी और अन्य राज्य से छोटे राज्य के रूप में पहचान रखने वाले उत्तराखंड में जहां हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों में कमी बताई गई है. वहीं साइबर अपराध तेजी से नई चुनौती बनकर उभरे हैं. NCRB का डाटा खुद इसकी तस्दीक कर रहा है.

NCRB रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें करीब 70 फीसदी मामले वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े पाए गए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार- ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाले और कॉल फ्रॉड अब सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराध बन चुके हैं.

हर दिन लाखों की ठगी, हजारों लोग साइबर अपराध का शिकार: पुलिस और साइबर सेल से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच,

  • उत्तराखंड में करीब 90 हजार लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं.
  • इस दौरान करीब 468 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई.
  • केवल साल 2024 में ही उत्तराखंड में करीब 133 करोड़ रुपए की ठगी की गई.
  • औसतन प्रतिदिन लगभग 46 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई.

उत्तराखंड साइबर पुलिस का कहना है कि डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ ही साइबर ठगी के मामले भी बढ़े है और इसी का फायदा साइबर क्रिमिनल ने उठाया है. वक्त साथ साइबर क्रिमिनल भी स्मार्ट होते गए और ठगी ने नए-नए तरीके इजात करने लगे, जिसका असर ये हुआ कि आम जनता बड़ी आसानी से साइबर ठगों के जाल में फंसती चली गई.

डिजिटल अरेस्ट बना सबसे बड़ा साइबर हथियार: हाल फिलहाल में डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों को सबसे बड़ा हथियार बना. साइबर ठगी से सबसे ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के ही सामने आ रहे हैं. उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक इस समय में डिजिटल अरेस्ट स्कैम सबसे खतरनाक साइबर अपराध के रूप में सामने आया है.

इस ठगी में अपराधी खुद को CBI, पुलिस, ED, कस्टम या TRAI का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का डर दिखाकर खाते से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. पिछले तीन वर्षों में ऐसे 43 मामले दर्ज हुए, जिनमें करीब 30 करोड़ रुपये की ठगी हुई. सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग, नौकरीपेशा लोग और कारोबारी बने हैं.
- अजय सिंह, एसएसपी, उत्तराखंड एसटीएफ -

पुलिस का कहना है कि अपराधी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर लोगों को घंटों वीडियो कॉल पर रखते हैं और डर के माहौल में बैंक खातों से रकम निकलवा लेते हैं.

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उत्तराखंड पुलिस का आंकड़ा. (ETV Bharat)

ऑनलाइन निवेश फर्जी लोन और KYC फ्रॉड बढ़े: प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के अलावा ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप OTP और KYC अपडेट के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, OLX खरीद-बिक्री फ्रॉड और फर्जी कस्टमर केयर कॉल जैसे मामलों में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है.

मुनाफे का लालच पड़ता है भारी: साइबर पुलिस के अनुसार अपराधी अब सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों का डाटा जुटाकर उन्हें निशाना बना रहे हैं. कई मामलों में साइबर ठग लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाते हैं और बाद में पूरा पैसा गायब कर देते हैं.

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साइबर फ्रॉड के तरीके (ETV Bharat)

महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी, गंभीर अपराधों पर भी नियंत्रण: NCRB रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 1.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. उत्तराखंड पुलिस मुखलाय का कहना है कि महिला हेल्प डेस्क त्वरित कार्रवाई और जागरूकता अभियानों का असर अब दिखाई देने लगा है.

इसके साथ ही हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में भी 2.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. राज्य पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है.

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इन बातों का रेख ध्यान. (PHOTO- UTTARAKHAND POLICE)

स्मार्ट पुलिसिंग में देश में उत्तराखंड सबसे आगे: साइबर अपराध बढ़ने के बीच उत्तराखंड पुलिस की डिजिटल पुलिसिंग व्यवस्था को भी बड़ी उपलब्धि मिली है. स्मार्ट पुलिसिंग और डिजिटल डाटा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड ने देशभर में शीर्ष स्थान हासिल किया है.

वन डाटा वन एंट्री सिस्टम, CCTNS और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रभावी कार्य में राज्य ने 93.46 का स्कोर हासिल किया है. उत्तराखंड मे अब एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक की प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है और अपराधियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से मामलों की निगरानी और जांच में तेजी आई है.

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मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए क्या करें. (PHOTO- UTTARAKHAND POLICE)

बढ़ती डिजिटल दुनिया के साथ बढ़ रहा खतरा: उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में साइबर अपराधों की यह तेजी गंभीर संकेत है, जिस रफ्तार से ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, उसी गति से साइबर अपराधी भी नए तरीके अपना रहे हैं.

पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन अनजान कॉल, लिंक और निवेश योजनाओं से सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि अब साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक दबाव का भी बड़ा कारण बनते जा रहे हैं. वहीं NCRB की इस रिपोर्ट को आप भी गंभीरता से ले ओर आगे से साइबर अपराध से न केवल बचे बल्कि लोगों को भी सलाह दें.

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NCRB REPORT 2024
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साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ
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