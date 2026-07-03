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युवाओं के विदेश में रोजगार का सपना साकार कर रही सरकार की ये योजना, 123 युवाओं को मिली नौकरी

विकासनगर: उत्तराखंड के युवाओं के लिए अब सात समंदर पार रोजगार पाना महज एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी पहल ‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ राज्य के युवाओं के लिए विदेशों में करियर बनाने का एक सशक्त जरिया बनकर उभरी है. साल 2023 से अब तक इस योजना के माध्यम से 123 युवाओं ने न केवल विदेशों में नौकरी हासिल की है, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश कर रहे हैं.​ इस योजना के तहत युवाओं का चयन जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों में हुआ है.

अब तक के आंकड़ों के अनुसार:​जापान में 65 युवाओं का चयन, ​सऊदी अरब में 30 युवाओं को मिला रोजगार. जर्मनी में 1 युवा (सपना राणा) का सफल प्लेसमेंट, ​यूएई में 27 युवाओं का हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में चयन (वीजा प्रक्रिया जारी) हुआ है. ​विदेशी बाजार की जरूरतों को देखते हुए, युवाओं को संबंधित देशों की भाषाओं में दक्ष बनाया जा रहा है. सेवायोजन कार्यालय में जर्मन और जापानी भाषा की विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऑनलाइन माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.