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हर सरकारी कर्मचारी बनेगा कर्मयोगी, प्रशिक्षण हुआ अनिवार्य, जानिये कैसे लगेगी 'डिजिटल क्लास'

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए iGOT पोर्टल पर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है. कर्मचारियों को e-Office आईडी से लॉगिन कर प्रोफाइल अपडेट करते हुए कम से कम एक कोर्स में नामांकन करना होगा. कोर्स पूरा कर मूल्यांकन पास करने पर प्रमाणपत्र मिलेगा. तकनीकी सहायता के लिए सचिवालय प्रशासन और e-Office टीम से संपर्क किया जा सकता है.

उत्तराखंड शासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 की ओर से जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य के सभी कार्मिकों को iGOT (Integrated Government Online Training) कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है. अब इन कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण (Capacity Building) को मजबूत करना है. जिससे वे बदलते प्रशासनिक और तकनीकी वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी इस मिशन को गंभीरता से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

लॉगिन और प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को लेकर भी आदेश में स्थिति स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अपने ई-ऑफिस (eOffice) गवर्नमेंट ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा. जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और कार्य से संबंधित विवरण शामिल होंगे. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके.

इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई है. जिसमें लॉगिन से लेकर कोर्स पूर्ण करने तक की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है. SOP के अनुसार कर्मचारी Courses या Learning सेक्शन में जाकर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं.

कम से कम एक कोर्स में नामांकन अनिवार्य: सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को न्यूनतम एक कोर्स में अनिवार्य रूप से नामांकन (Enrollment) करना होगा. इसके लिए सचिवालय प्रशासन की ई-ऑफिस टीम द्वारा एक विस्तृत SOP (PDF) तैयार किया गया है. जिसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए साझा किया गया है.

कोर्स पूरा करने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ना या देखना होगा. सभी मॉड्यूल पूरे करने होंगे. अंत में एक आकलन Assessment देना होगा. आकलन में सफल होने पर संबंधित कर्मचारी प्रमाणपत्र Certificate डाउनलोड कर सकते हैं, जो उनके कौशल विकास का प्रमाण होगा.