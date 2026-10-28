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धार्मिक शिक्षा देने पर अल्पसंख्यक संस्थानों में लग सकता है ताला! भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान

अल्पसंख्यक कल्याण भवन देहरादून ( फोटो- ETV Bharat )

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की ओर से जांच में उल्लंघन की पुष्टि होने पर संस्थान में तालाबंदी करने, संचालकों पर पांच लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाने के साथ ही रिसीवर नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर आपराधिक कृत्य पाया जाता है, तो संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है.