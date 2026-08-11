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बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, लोकसभा में चर्चा से भागने का लगाया आरोप, छात्रों के मुद्दे पर दोहरे रवैये को लेकर उठाए सवाल

सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से जनता द्वारा लगातार नकारे जाने के कारण कांग्रेस और राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं. नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन की अपेक्षा होती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं.

मंत्री सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दों को लेकर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस लगातार नकारात्मक और अराजक राजनीति के जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है.

देहरादून: इन दिनों छात्रों का आंदोलन देश में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है. इसी मसले आज मंगलवार 11 अगस्त को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में प्रेस वार्ता की. इस दौरान सुबोध उनियाल ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा से बचने व देश में अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं, जबकि चर्चा का मौका आने पर पीछे हट जाते हैं.

राहुल गांधी ने पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में गतिरोध पैदा किया. इसके बाद जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया तो नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई. जब सरकार ने संसद में नीट पर चर्चा के लिए तैयारी दिखाई तो राहुल गांधी चर्चा से पीछे हट गए. विपक्ष ने संसद में करीब 15 दिनों तक गतिरोध बनाए रखा और लगातार नीट पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई तो विपक्ष की ओर से नए बहाने बनाए जाने लगे.

-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड-

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी पर छात्रों को उकसाने और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी निशाना साधा. सुबोध उनियाल ने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर गोली चलने जैसी बात कही, जबकि उनके अनुसार यह दावा वास्तविक परिस्थितियों से परे सनसनी पैदा करने वाला है. नेता प्रतिपक्ष की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जाना गंभीर सवाल खड़े करता है.

सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर लिए गंभीर फैसले:

उनियाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों से जुड़े पूरे प्रकरण को गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया. नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई गई और परिणाम जारी किया गया. साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए. उत्तराखंड ने सबसे पहले नकल के खिलाफ कठोर कानून बनाया था और अब केंद्र सरकार ने भी देशभर में परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है.

-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड-

झारखंड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार है, लेकिन वहां छात्रों के साथ कथित बर्बरता पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

झारखंड में छात्रों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए और उनके साथ निर्ममता बरती गई. जब राहुल गांधी देश के दूसरे हिस्सों में छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं तो झारखंड में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस चुप क्यों है? इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है.

-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड-

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस का छात्र और युवाओं के हितों से वास्तविक सरोकार नहीं है, बल्कि वह देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है.

'डरो मत, भागो मत, चर्चा में आइए': सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में चुनौती देते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत. भागते क्यों हैं, आइए चर्चा में भाग लीजिए, क्योंकि सरकार हर चीज का जवाब देने को तैयार है.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना भाजपा की प्राथमिकता है.

राहुल गांधी और कांग्रेस चर्चा से बचकर रोज नए आरोप लगाकर केवल सनसनी पैदा करना चाहते हैं. देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और राहुल गांधी का कथित अराजक व्यवहार उनकी राजनीतिक बौखलाहट का प्रमाण है. नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज बनकर सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की है, न कि संसद की कार्यवाही बाधित करने की.

-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड-

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