उत्तराखंड खनन नीति के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती, इन्हें 8 दिसंबर तक पेश करना होगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड खनन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सचिव खनन, राज्य प्रदूषण बोर्ड, उधम सिंह नगर डीएम को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सभी पक्षकारों को जारी नोटिस पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

उत्तराखंड खनन नीति के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती: दरअसल, उधम सिंह नगर के बाजपुर निवासी रमेश लाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने खनन नीति के लिए बनाई गई 18 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि खनन नीति में कई खामियां हैं. इसमें खनन भंडारण की अनुमति के लिए डीएम को अधिकृत किया है, जो कि गलत है.

याचिका में कही गई है ये बातें: वहीं, खनन अधिकारी और तहसीलदार को ही कमेटी में रखने एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इस कमेटी से बाहर करने को भी गलत बताया गया है. याचिका में कहा गया है कि खेती वाली भूमि में खनन स्टॉक की अनुमति दी जा रही है, जिससे अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है.