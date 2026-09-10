उत्तराखंड में अगले 7 दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, येलो अलर्ट
मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 सितंबर तक पूरे उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2026 at 2:48 PM IST
देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 16 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान घोषित कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज से 16 सितंबर तक पूरे राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.
आज इन जिलों में होगी भारी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार 10 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है.
दिनांक 10.09.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/5VEPJ3iQI7— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 10, 2026
कल के मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने शुक्रवार 11 सितंबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दूसरी तरफ राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर भी चलेंगे.
शनिवार को यहां होगी बारिश: शनिवार 12 सितंबर को पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ वर्षा के तेज से बहुत तेज दौर चलने की संभावना है.
रविवार भी रहेगा भीगा-भीगा: मौसम विभाग ने रविवार 13 सितंबर के लिए भी अलर्ट जारी किया है. रविवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बारिश की तेज से बहुत तेज बौछारें पड़ेंगी.
गणेश चतुर्थी पर भी गिरेंगी बौछारें: सोमवार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर चलेंगे. इस दिन भी येलो अलर्ट रहेगा.
15 और 16 सितंबर का पूर्वानुमान: मंगलवार 15 सितंबर और बुधवार 16 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना और बिजली चमकने के साथ होगी.
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