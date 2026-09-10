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उत्तराखंड में अगले 7 दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, येलो अलर्ट

मौसम अपडेट ( Etv Bharat )

देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 16 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान घोषित कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज से 16 सितंबर तक पूरे राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. आज इन जिलों में होगी भारी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार 10 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है. कल के मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने शुक्रवार 11 सितंबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दूसरी तरफ राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर भी चलेंगे.