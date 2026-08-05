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उत्तराखंड के इन 2 जिलों में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों-आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी, CM ने की ये अपील

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर जिले के लोगों को आज बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों के लिए आज कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन दो जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर आने का भी अलर्ट है. देहरादून और बागेश्वर जिलों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है. सीएम धामी ने चारधाम यात्रियों से विशेष अपील की है. आज बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: इसके साथ ही उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में येलो अलर्ट है. 10 अगस्त तक होती रहेगी बारिश: मौसम विभाग का कहना है कि 10 अगस्त तक राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होती रहेगी. इस दौरान लोगों को लैंडस्लाइड, बाढ़ और वज्रपात से सावधान और सुरक्षित रहने को कहा गया है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है.