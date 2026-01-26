ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कल से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, ओलावृष्टि से रहें सावधान

मौसम विभाग ने मंगलवार 27 जनवरी और बुधवार 28 जनवरी को ओलावृष्टि और बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है

Published : January 26, 2026 at 12:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद से 3 दिन से मौसम शांत है. लेकिन मौसम के खामोशी कल यानी मंगलवार से टूटने वाली है. मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को बारिश और ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वेदर रिपोर्ट के अनुसार गर्जना के साथ बिजली चमकेगी और ओलावृष्टि होगी. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि होगी जिससे बागवानी, कृषि और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. खुले स्थानों पर लोगों और मवेशियों को चोट लग सकती है. इसके साथ ही बिजली गिरने को लेकर भी सावधान किया गया है.

27 जनवरी से मौसम फिर बदलेगा रंग: जिन जिलों के लिए 27 जनवरी को औरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत शामिल हैं. जिन जिलों के लिए 28 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं. 28 जनवरी को मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है.

कई जिलों के लिए येलो अलर्ट: इसके अलावा कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. 27 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है. वहीं 28 जनवरी के लिए उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है.

31 जनवरी तक रंग दिखाता रहेगा मौसम: दो दिन बवंडर मचाने के बाद 29 जनवरी को मौसम थोड़ा शांत हो जाएगा. 29 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 30 जनवरी को मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है. महीने के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है. शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
