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उत्तराखंड में 23 अक्टूबर से फिर करवट लेगा मौसम, इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में परसों यानी 23 अक्टूबर से मौसम फिर करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज 21 और कल 22 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा. परसों 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलेगा.

23 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर यानी पूरे चार दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा. पूर्वानुमान के अनुसार 23 अक्टूबर को राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में तथा कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होगी. इन जिलों में 3500 मीटर और इससे ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

24 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश: शनिवार 24 अक्टूबर को मौसम का बिगड़ा मूड थोड़ा और विस्तार लेगा. इन दिन गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. 3500 मीटर और इससे ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरेगी. इस दौरान बिजली चमकेगी तो बादल भी जोर से गरजेंगे. शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 25 अक्टूबर के मौसम का हाल: रविवार 25 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. 3500 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.