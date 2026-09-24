ETV Bharat / state

29 सितंबर तक मौसम का पूर्वानुमान जारी, अगले दो दिन इन जिलों में बारिश, आगे के 4 दिन सब जगह वर्षा

उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान ( Etv Bharat )