29 सितंबर तक मौसम का पूर्वानुमान जारी, अगले दो दिन इन जिलों में बारिश, आगे के 4 दिन सब जगह वर्षा
मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, 26 से 29 सितंबर तक सभी जिलों में बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 7:50 AM IST
देहरादून: मौसम विभाग ने अगले 6 दिन का मौसम का हाल बता दिया है. आज और कल राज्य के 10 जिलों में बारिश का अनुमान है. इसके बाद अगले चार दिन सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार 24 सितंबर को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
शुक्रवार 25 सितंबर को राज्य के बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी.
दिनांक 23.09.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/UcQJFXZj62— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 23, 2026
मौसम विभाग ने शनिवार 26 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. रविवार 27 सितंबर को भी मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा. नए हफ्ते यानी सोमवार 28 सितंबर की शुरुआत भी उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश से होगी.
मंगलवार 29 सितंबर को राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी. राज्य के शेष जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.
उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत आमतौर पर 20 से 25 जून के बीच होती है. कभी-कभी ये जुलाई के पहले सप्ताह तक भी पूरी तरह सक्रिय होता है. जुलाई और अगस्त के महीनों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होती है. सितंबर के दूसरे या अंतिम सप्ताह तक मानसून उत्तराखंड से विदा होना शुरू हो जाता है.
ये भी पढ़ें: 34 साल में 25 किमी पीछे खिसके उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, 88 मीटर सालाना की रफ्तार से पिघला खतलिंग