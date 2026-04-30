केदारनाथ धाम में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
राजधानी देहरादून से लेकर केदारनाथ धाम तक उत्तराखंड में जोरदार बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है. इससे ठंड भी बढ़ गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 5:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आज जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं उनकी थोड़ी सी मुश्किल भी बढ़ गई है. क्योंकि राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गुरुवार शाम को अचानक से मौसम ने पलटी मारी और जोरदार बारिश होने लगी. केदारनाथ में भी बारिश के बाद तापमान में गिरवाट आई है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
दो दिनों पहले तक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया था. राजधानी देहरादून का भी यहीं हाल था. चिलचिलाती धूप में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था. हालांकि गुरुवार को जैसे ही मौसम ने पलटी मारी और बारिश का दौर शुरू हुआ तो लोगों को गर्मी के अच्छी खासी राहत मिली.
बारिश के बाद देहरादून का अधिकतम तापमान गिरकर 26 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई क्षेत्रों जैसे मसूरी-चकराता में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है. इसीलिए इन हिल स्टेशनों पर भी मौसम सुहाना हो गया है.
उधर चारधाम यात्रा पर भी मौसस का असर देखने को मिला है. केदारनाथ धाम में भी बीते चार घंटों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. जिस कारण केदारनाथ में तापमान लगातार गिराता जा रहा है. बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का जरूर सामाना करना पड़ेगा.
वहीं तेज बारिश में सबसे ज्यादा मुश्किल चारधाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से होती है. क्योंकि बारिश के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कई बार यात्रा मार्ग अवरुद्ध भी होता है. फिलहाल तो इस तरह की कोई खबर या घटना सामने नहीं है, जो राहत की बात है.
वहीं देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने जो जानकारी शेयर की है, उसके अनुसार उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है.
इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं-कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है.
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