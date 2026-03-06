ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 8 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में 11 मार्च तक होगी बारिश और बर्फबारी

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 मार्च तक के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार 8 मार्च रविवार से मौसम बदलने वाला है. आज और कल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा. 8 मार्च से 11 मार्च तक राज्य के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है. मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 मार्च को उत्तराखंड के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. गर्जना के साथ बिजली चमकेगी. 4000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ भी गिरेगी. राज्य के बाकी 10 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 8 से 11 मार्च तक कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान: सोमवार 9 मार्च को बारिश और बर्फबारी के लिहाज से दो और जिले जुड़ जाएंगे. इस दिन राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. 9 मार्च के राज्य के 3800 मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होगी. 3800 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर गिरेगी बर्फ: मंगलवार 10 मार्च को भी बारिश और बर्फबारी का यही पैटर्न रहेगा. इस दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है. बर्फबारी 3800 मीटर और उससे ऊंचाई वाले इलाकों में होगी. 11 मार्च को भी 10 मार्च जैसा ही मौसम रहेगा.