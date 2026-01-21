ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कल रात से बदलेगा मौसम, 24 जनवरी तक भारी बारिश-बर्फबारी का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी

उत्तराखंड में होगी बारिश और बर्फबारी ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में गुरुवार रात से मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने 22 जनवरी की रात से अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जारी ऑरेंज अलर्ट के अनुसार, 22 जनवरी की रात और 23 जनवरी को 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी. इसके साथ ही इस दिन उत्तराखंड के कुछ जिलों में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ आंधी आने की आशंका है. 24 जनवरी को भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. मौसम विश्लेषण और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल्स के अनुसार, उत्तराखंड को 22 जनवरी की रात से एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा. ये ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय ऊपरी हवा प्रणाली के रूप में आएगा, जो निचले स्तरों पर चक्रवाती हवाओं को जन्म देगा. साथ ही अरब सागर से निचले स्तरों पर भारी नमी का प्रवाह 23 और 24 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत में पहुंचेगा. इससे उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी-तूफान के खतरों को बढ़ा देगा.