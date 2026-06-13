उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश की संभावना, रहिए सतर्क
उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है. प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में झमाझम बारिश हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 10:43 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम आंखमिचौली खेल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली है. वहीं हिल स्टेशनों में बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है.
उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. वहीं अच्छा बात ये है कि मौसम विज्ञान के मुताबिक 22 जून को मानसून उत्तराखंड पहुंच सकता है. लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मॉनसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. प्रदेश में तेज धूप और बादलों की आंखमिचौनी के बीच बारिश का दौर जारी है. वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने व तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
देहरादून मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है.वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी मौसम करवट बदल सकता है, यहां गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं प्रदेश के जनपदों में गरज और चमक के सात तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है. वहीं झोंकेदार हवाएं (40-50) किमी प्रति घंटे चलने की संभावना जताई गई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. जबकि कुछ क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है.
तापमान की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 33°C के लगभग रहने का अनुमान है. वहीं बारिश से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है. चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहा है. जो हादसों को दावत दे रहा है. ऐसे में प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर सचेत हैं और मौसम की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. जिससे चारधाम यात्रा सुगमता से चलती रहे और यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.
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