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उत्तराखंड के इन जिलों में आज होगी बारिश, जानें 30 मार्च तक का मौसम का हाल

उत्तराखंड मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 मार्च तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार 6 दिनों में जहां पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी, वहीं 4 दिन मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही बाकी के दो दिन बारिश होगी. मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का अलर्ट: मौसम विभाग देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज बुधवार 25 मार्च को राज्य के गढ़वाल मंडल के तीन जिलों और कुमाऊं मंडल के दो जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. इस दौरान बादल भी गरजेंगे और बिजली भी गिरेगी. इन पांच जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं. इन जिलों के 3300 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होगी. मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.