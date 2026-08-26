उत्तराखंड में 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, 30 को रहें विशेष सावधान, मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार आज से 1 सितंबर सभी जिलों में भारी से बहुत तेज बारिश होगी, लोगों से सावधान रहने को कहा गया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 26, 2026 at 1:06 PM IST
देहरादून: मौसम विभाग ने 7 दिन का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज से लेकर 1 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश होती रहेगी. कहीं भारी तो कहीं बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
आज के लिए मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार 26 अगस्त को सभी जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. उत्तराखंड के बाकी जिलों में भारी गर्जना और बिजली चमकने के साथ कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.
दिनांक 26.08.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/cqp2RC5wp2— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) August 26, 2026
27 अगस्त को ऐसा रहेगा मौसम: कल यानी गुरुवार 27 अगस्त को मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में गर्जना और बिजली चमकने के साथ बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होगी. हरिद्वार और उधम सिंह जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.
28 अगस्त रक्षा बंधन के दिन भी बारिश: मौसम विभाग ने शुक्रवार 28 अक्टूबर को रक्षा बंधन के दिन भी बारिश की संभावना जताई है. पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
29 अगस्त को भी सभी जिलों में बारिश: शनिवार 29 अगस्त को पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी जनपद उधम सिंह नगर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. हरिद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
30 और 31 अगस्त का पूर्वानुमान: अगस्त महीने का समापन भी बारिश के साथ होगा. मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त को उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. मौसम विभाग ने चेताया है कि इन दिन देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. ऐसा ही मौसम अगस्त महीने के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को भी रहेगा.
सितंबर का स्वागत भी बारिश से होगा: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर का स्वागत भी बारिश से होगा. मंगलवार 1 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
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