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उत्तराखंड में 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, 30 को रहें विशेष सावधान, मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: मौसम विभाग ने 7 दिन का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज से लेकर 1 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश होती रहेगी. कहीं भारी तो कहीं बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज के लिए मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार 26 अगस्त को सभी जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. उत्तराखंड के बाकी जिलों में भारी गर्जना और बिजली चमकने के साथ कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे. 27 अगस्त को ऐसा रहेगा मौसम: कल यानी गुरुवार 27 अगस्त को मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में गर्जना और बिजली चमकने के साथ बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होगी. हरिद्वार और उधम सिंह जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.