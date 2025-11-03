ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 4 और 5 नवंबर को होगी बारिश, जानें किन जिलों के लिए है अलर्ट

4 नवंबर को गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में बारिश होगी, 5 नवंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहेगा

UTTARAKHAND WEATHER NEWS
मौसम समाचार (Photo courtesy- Meteorological Department + ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 3, 2025 at 8:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के मानसून हालांकि चला गया है, इसके बावजूद अभी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 4 और 5 नवंबर को राज्य के कई पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है. जिन जिलों में बारिश होगी उनमें गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जिले शामिल हैं.

कल और परसों उत्तराखंड में होगी बारिश: मौसम विभाग के अनुसार आज 3 नवंबर को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. यानी आज राज्य में कहीं भी बारिश नहीं होगी. हालांकि मौसम विभाग ने कल यानी 4 नवंबर और परसों यानी 5 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है. पूर्वानुमान के अनुसार 4 नवंबर को उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश होगी.

इन जिलों में बरसेंगे बादल: 4 नवंबर को गढ़वाल मंडल के सीमांत जिलों उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश होगी. हालांकि ये बारिश कहीं-कहीं और बहुत हल्की से हल्की होगी. इस दौरान बादल गरजेंगे तो बिजली भी चमकेगी. इसी तरह कुमाऊं मंडल के दो जिलों बागेश्वर और सीमांत पिथौरागढ़ में भी बारिश होगी. बाकी 8 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार वेदर का यही पैटर्न 5 नवंबर को भी रहेगा. दो दिन की बारिश के बाद 6 से 8 नवंबर तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है.

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का तापमान: अगर तापमान की बात करें तो राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 25° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13° सेल्सियस है. धर्म नगरी हरिद्वार का अधिकतम तापमान 27° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14° सेल्सियस है. यानी दोनों शहरों के अधिकतम तापमान में 2 तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का अंतर है.

रुद्रपुर और देहरादून के तापमान में है इतना अंतर: थोड़ा और मैदानी इलाकों की तरफ चलें तो उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर का अधिकतम तापमान 28° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16° सेल्सियस है. यानी राजधानी देहरादून से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमश: 3-3 डिग्री सेल्सियस का अंतर है.

हल्द्वानी है कूल-कूल: कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 26° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14° सेल्सियस है. पहाड़ के अधिक निकट होने के कारण हल्द्वानी और रुद्रपुर के तापमान में 2 डिग्री का अंतर है. हल्द्वानी नैनीताल के ठीक नीचे है तो तापमान पर इसका भी असर पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें: UDAAI 2025 रिपोर्ट: मानसून के आखिरी 3 महीने में ग्लेशियर से मैदान में आई आपदा, भविष्य के लिए बड़ा अलार्म!

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHER ALERT
DEHRADUN WEATHER REPORT
UTTARAKHAND RAIN ALERT
उत्तराखंड मौसम अपडेट
UTTARAKHAND WEATHER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.