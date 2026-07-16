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उत्तराखंड में आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया

आज के मौसम का हाल: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज गुरुवार 16 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होगी. गढ़वाल मंडल के जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. बाकी जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी. आज देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में येलो अलर्ट है. उधम सिंह नगर जिले में भी येलो अलर्ट है.

देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड का 21 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज गुरुवार 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है. बारिश पूरे राज्य में होगी.

17 जुलाई को ऐसा रहेगा मौसम: पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार 17 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अधिकांश जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. गढ़वाल मंडल के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इस दिन भी येलो अलर्ट जारी है.

18 जुलाई को यहां होगी भारी बारिश: शनिवार 18 जुलाई को उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इन दिन देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. बाकी जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है.

रविवार 19 जुलाई को देहरादून, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. बाकी पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं तेज से बहुत तेज बारिश होगी. सोमवार 20 जुलाई और मंगलवार 21 जुलाई को उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

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