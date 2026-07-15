उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, जानिए कहां ज्यादा कहां कम होगी वर्षा
मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 10:43 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 20 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग की ओर से 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज बुधवार 15 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और वर्षा के तेज से अति तेज दौर आने की संभावना है. इसके साथ ही नैनीताल जिले में भी कहीं-कहीं तीर्व से अति तीव्र बारिश होगी.
दिनांक 14.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/KwHq9aB0Ub— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 14, 2026
कल इन जिलों में होगी भारी बारिश: गुरुवार 16 जुलाई को राज्य के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.
शुक्रवार को होगी भारी और मध्यम बारिश: शुक्रवार 17 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तेज से बहुत तेज बारिश होगी. दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वज्रपात होगा. इसके साथ ही इन दोनों जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
18 जुलाई को ऐसा रहेगा मौसम: शनिवार 18 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बाकी पहाड़ी जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होगी. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में जोर से बादल गरजेंगे और बिजली चमकेगी औरअनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. बुधवार से शनिवार तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
19 और 20 जुलाई को पूरे राज्य में बारिश: रविवार 19 जुलाई और सोमवार 20 जुलाई के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार इन दो दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गड़गड़हाट के साथ होगी.
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