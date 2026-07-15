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उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, जानिए कहां ज्यादा कहां कम होगी वर्षा

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 20 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग की ओर से 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज बुधवार 15 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और वर्षा के तेज से अति तेज दौर आने की संभावना है. इसके साथ ही नैनीताल जिले में भी कहीं-कहीं तीर्व से अति तीव्र बारिश होगी. कल इन जिलों में होगी भारी बारिश: गुरुवार 16 जुलाई को राज्य के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.