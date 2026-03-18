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उत्तराखंड में आज मौसम का येलो अलर्ट, इन जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान से रहें सावधान

मौसम अलर्ट ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 मार्च तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज 18 मार्च को कई जिलों में बारिश के साथ बादल गरजने, तूफान और बिजली चमकने का अलर्ट है. वहीं कल यानी 19 और परसों यानी 20 मार्च को कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज मौसम का येलो अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार आज 18 मार्च को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान बिजली चमकेगी और तूफान भी आएगा. 3300 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान भी लगाया गया है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 19 मार्च को येलो और ऑरेंज अलर्ट: मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार कल यानी 19 मार्च को राज्य के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. 3300 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि इन जिलों में बारिश होगी. वहीं सभी पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ 3300 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरेगी. इन स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.