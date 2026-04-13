ETV Bharat / state

शनिवार तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी, जानें कहां होगी बारिश, कहां रहेगा सूखा

मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शनिवार तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज सोमवार 13 अप्रैल से बुधवार 15 अप्रैल तक उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. इस दौरान न तो पहाड़ी जिलों में बारिश होगी और न ही मैदान जिलों में पानी बरसेगा. 16 अप्रैल से बदलेगा मौसम: गुरुवार 16 अप्रैल से मौसम फिर बदलेगा. गुरुवार को राज्य के 5 पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होने का अनुमान है. इस दौरान 3800 मीटर और इससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है. बाकी पहाड़ी जिलों समेत मैदान जिले भी गुरुवार को शुष्क रहेंगे.