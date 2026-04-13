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शनिवार तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी, जानें कहां होगी बारिश, कहां रहेगा सूखा

मौसम विभाग का 13 से 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान, 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कुछ पहाड़ी जिलों में होगी बारिश

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मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 11:21 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शनिवार तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज सोमवार 13 अप्रैल से बुधवार 15 अप्रैल तक उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. इस दौरान न तो पहाड़ी जिलों में बारिश होगी और न ही मैदान जिलों में पानी बरसेगा.

16 अप्रैल से बदलेगा मौसम: गुरुवार 16 अप्रैल से मौसम फिर बदलेगा. गुरुवार को राज्य के 5 पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होने का अनुमान है. इस दौरान 3800 मीटर और इससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है. बाकी पहाड़ी जिलों समेत मैदान जिले भी गुरुवार को शुष्क रहेंगे.

शुक्रवार और शनिवार को पहाड़ी जिलों में बारिश: शुक्रवार 17 और शनिवार 18 अप्रैल को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों का तापमान: उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में भी तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. देहरादून का अधिकतम तापमान आज 28° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14° सेल्सियस है. हरिद्वार का अधिकतम तापमान आज 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17° सेल्सियस है. रुद्रपुर का अधिकतम तापमान आज 33° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18° सेल्सियस है. हल्द्वानी का अधिकतम तापमान आज 30° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18° सेल्सियस है.

चारधाम का तापमान: 19 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. आश्चर्य की बात है कि इस बार अप्रैल महीने में भी चारों धामों में तापमान माइनस में है. गंगोत्री का अधिकतम तापमान -5° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -15° सेल्सियस है. यमुनोत्री का अधिकतम तापमान -1° सेल्सियस सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -8° सेल्सियस है. केदारनथ में भी कड़ाके की ठंड है. यहां का अधिकतम तापमान -4° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -12° सेल्सियस है. बदरीनाथ का अधिकतम तापमान 0° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -9° सेल्सियस है.
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