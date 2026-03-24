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उत्तराखंड में आज मौसम को लेकर रहें अलर्ट, इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के तीन और कुमाऊं मंडल के दो जिलों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है

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मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 9:42 AM IST

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देहरादून: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 3 गढ़वाल मंडल में स्थित हैं. दो जिले कुमाऊं मंडल के हैं. बाकी 8 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 29 मार्च तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है. बाकी 5 दिन भी इन जिलों में समेत अन्य जिलों में कभी सभी में बारिश होगी तो कभी चुनिंदा स्थानों पर बादल बरसेंगे.

24 मार्च को इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी: मौसम विभाग ने आज मंगलवार 24 मार्च के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. वहीं कुमाऊं मंडल के दो जिलों बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश का ऐसा ही पैटर्न रहेगा. इस दौरान बादल गरजेंगे. बिजली भी चमकेगी. मौसम विभाग ने बताया है कि इन पांचों जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. शेष 8 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

25 मार्च को ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार 25 मार्च के लिए जो अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गरजना और बिजली चमकने के साथ होगी. बुधवार को भी राज्य के इन पांचों जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. बाकी राज्य में मौसम शुष्क रहेगा.

26 मार्च को मौसम का पूर्वानुमान: गुरुवार 26 मार्च को मौसम में व्यापक बदलाव होगा. जिन पांच जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी हो रही थी, वहां तो मौसम ऐसा ही रहेगा, शेष पर्वतीय जिलों में भी इस दिन बारिश होगी. इस दौरान सभी पर्वतीय जिलों में 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. लेकिन इस बारिश का मैदानी इलाकों तक प्रवेश नहीं होगा. मैदान में मौसम शुष्क रहेगा.

27 और 28 मार्च का मौसम अपडेट: मौसम विभाग ने शुक्रवार 27 मार्च को 26 मार्च जैसा ही मौसम का पैटर्न बताया है. यानी सभी पहाड़ी जिलों में बारिश होगी. 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरेगी. इस दिन भी मैदान बारिश को तरसेंगे. 28 मार्च को बारिश सिमटकर फिर से 5 पहाड़ी जिलों तक ही रह जाएगी. बर्फबारी का पैटर्न वही 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला रहेगा.

29 मार्च को पूरे राज्य में बारिश: 29 मार्च को मौसम फिर करवट बदलेगा. राज्य के सभी जिलों में इस दिन बारिश का अलर्ट है.
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