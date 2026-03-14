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उत्तराखंड के इन 8 जिलों में आज बारिश और 5 में बर्फबारी होगी, जानें 19 मार्च तक का मौसम अपडेट

बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान: इसी तरह कुमाऊं मंडल के तीन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जारी हुआ है. जिन जिलों में बारिश होगी उनमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा हैं. जिन जिलों में 3800 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी होगी, उनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं. राज्य के बाकी जिलों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा.

मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान: मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार आज 14 मार्च को गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. इसके साथ ही 3 जिलों में 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. जिन जिलों में बारिश का अनुमान है उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और टिहरी गढ़वाल शामिल हैं. जिन जिलों में बर्फबारी होगी उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले हैं.

देहरादून: बढ़ते तापमान के बीच उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है. मौसम विभाग ने 19 मार्च तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज 14 मार्च से 19 मार्च तक उत्तराखंड के अनेक पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी. इस दौरान कई दिन मैदानी जिले भी बारिश से भीगेंगे. अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट भी दर्ज होगी.

जानें 15 मार्च के मौसम का अपडेट: मौसम विभाग ने रविवार 15 मार्च का मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दिन बर्फबारी थोड़ा और नीचे तक होगी, यानी 3500 मीटर या उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरेगी. रविवार को राज्य के मैदानी जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मधयम बारिश का अनुमान जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बादलों की गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया है.

16 मार्च को ऐसा रहेगा मौसम: सोमवार 16 मार्च को भी बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी. इस दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. बर्फबारी का केंद्र थोड़ा और नीचे आकर 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों तक होगा. इन 5 पर्वतीय जिलों के अलावा बाकी पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है.

17 मार्च को ज्यादा नीचे तक गिरेगी बर्फ: मंगलवार 17 मार्च को उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं हल्की से हल्की बारिश होगी. 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी का अलर्ट है. राज्य के मैदानी जिलों में इस दिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

18 मार्च को पूरे राज्य में बारिश का अनुमान: बुधवार 18 मार्च को उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान बादल गरजेंगे तो बिजली भी चमकेगी. 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. राज्य के मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

अगले 3-5 दिन में तापमान में आएगी गिरावट: गुरुवार 19 मार्च को भी बारिश और बर्फबारी का 18 मार्च वाला ही पैटर्न रहेगा. पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश होगी. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन में उत्तराखंड के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

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