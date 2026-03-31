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बारिश से ही होगी नए महीने की शुरुआत, देखें 4 अप्रैल तक का मौसम का अलर्ट

मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक का मौसम का अलर्ट जारी किया, 1 अप्रैल को 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है

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मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 9:30 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 अप्रैल तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है. अलर्ट के अनुसार आज 31 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है. 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी.

मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने की शुरुआत भी बारिश से ही होगी. बुधवार 1 अप्रैल को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से बहुत हल्की बारिश होगी. राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

2 अप्रैल को राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. इसके साथ ही 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी. राज्य के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.

3 अप्रैल को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. शेष पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होगी. हालांकि इन जिलों के भी ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

4 अप्रैल को उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दिन मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य के अनेक स्थानों पर अगले 2 से 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है. इससे साफ है कि बारिश का असर तापमान पर पड़ेगा, जो बढ़ते तापमान को नियंत्रित करेगा.
ये भी पढ़ें: कल से तीन दिन पूरे उत्तराखंड में होगी बारिश, अप्रैल की शुरुआत भी वर्षा से होगी, देखें मौसम का पूर्वानुमान

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