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बारिश से ही होगी नए महीने की शुरुआत, देखें 4 अप्रैल तक का मौसम का अलर्ट

मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 अप्रैल तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है. अलर्ट के अनुसार आज 31 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है. 3300 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने की शुरुआत भी बारिश से ही होगी. बुधवार 1 अप्रैल को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से बहुत हल्की बारिश होगी. राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.