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उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगले 6 दिन तक बरसेंगे बादल, देखें मौसम विभाग का अलर्ट

देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 25 जून तक का वेदर फॉरकास्ट रिलीज कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन तक राज्य में बारिश होगी, लेकिन ये बारिश सिर्फ पहाड़ी जिलों में ही होगी. दो मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर इस दौरान शुष्क रहेंगे.

मौसम विभाग ने जारी किया 25 जून तक का पूर्वानुमान: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज शनिवार 20 जून के लिए मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इन जिलों में 4200 मीटर और उससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी. राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.