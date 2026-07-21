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उत्तराखंड में पूरे हफ्ते होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, इन जिलों में रहें ज्यादा सावधान

देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 27 जुलाई तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज 21 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश होगी. लोगों से सावधान रहने को कहा गया है.

मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार 21 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इन जिलों में कहीं-कहीं तेज से बहुत तेज बारिश का भी पूर्वानुमान है. मौसम की इस तीव्रता को देखते हुए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बाकी जिलों में वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. इस दौरान बादल गरजेंगे तो वज्रपात भी होगा. मौसम विभाग के अनुसार संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम लैंडस्लाइड हो सकते हैं. चट्टानें गिर सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं सड़क और राजमार्ग बाधित हो सकते हैं. नदी और नाले ज्यादा बहाव के कारण खतरनाक होंगे.

कल बारिश का येलो अलर्ट है: बुधवार 22 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विशेष अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. इसके साथ ही राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वज्रपात होगा और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.