उत्तराखंड में पूरे हफ्ते होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, इन जिलों में रहें ज्यादा सावधान
उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, पूरे राज्य में बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 21, 2026 at 2:05 PM IST
देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 27 जुलाई तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार आज 21 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश होगी. लोगों से सावधान रहने को कहा गया है.
मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार 21 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इन जिलों में कहीं-कहीं तेज से बहुत तेज बारिश का भी पूर्वानुमान है. मौसम की इस तीव्रता को देखते हुए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
दिनांक 21.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/bYip5MRanj— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 21, 2026
कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बाकी जिलों में वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. इस दौरान बादल गरजेंगे तो वज्रपात भी होगा. मौसम विभाग के अनुसार संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम लैंडस्लाइड हो सकते हैं. चट्टानें गिर सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं सड़क और राजमार्ग बाधित हो सकते हैं. नदी और नाले ज्यादा बहाव के कारण खतरनाक होंगे.
कल बारिश का येलो अलर्ट है: बुधवार 22 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विशेष अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. इसके साथ ही राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वज्रपात होगा और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.
July 21, 2026
गुरुवार को इन जिलों में होगी भारी बारिश: गुरुवार 23 जुलाई को देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. बाकी जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे.
शुक्रवार को इन जिलों में रहें सावधान: शुक्रवार 24 जुलाई को देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. राज्य के बाकी जिलों में बारिश के तेज से बहुत तेज दौर चलेंगे.
शनिवार को यहां ज्यादा बरसेंगे बादल: शनिवार 25 जुलाई को देहरादून, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में कहीं-कहीं बादल जोर से गरजेंगे, वज्रपात होगा और बारिश की तेज से बहुत तेज बौछारें पड़ेंगी.
रविवार और सोमवार का मौसम अलर्ट: रविवार 26 जुलाई और सोमवार 27 जुलाई को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी. ये बारिश अधिकांश स्थानों पर होगी.
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