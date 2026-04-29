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उत्तराखंड में अगले 5 दिन लगातार होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 4 मई तक का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार गुरुवार 30 अप्रैल को इस महीने का समापन बारिश के साथ होगा. राज्य के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जारी किया गया है. इस दौरान बादल बहुत जोर से गरजेंगे तो बिजली भी चमकेगी. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पहाड़ी जिलों में 4000 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होगी.

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 4 मई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. अच्छी बात ये है कि अप्रैल में ही जो गर्मी झुलसाने लगी थी, उससे कम से कम अगले पांच दिन राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार 4 मई तक बारिश होगी.

मई की शुरुआत बारिश से होगी: मई महीने की शुरुआत भी बारिश से ही होगी. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 1 मई को पूरे उत्तराखंड में बारिश होगी. राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गरज के साथ होगी. 4400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फबारी होगी. मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी.

2 मई को भी पूरा प्रदेश भीगेगा: 2 मई को भी पूरे राज्य में बारिश होगी. मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार शनिवार को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान 4400 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर बर्फ भी गिरेगी. राज्य के मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है.

संडे को भी होगी बारिश: रविवार 3 मई को भी उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश होगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर और बाकी पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी. राज्य के मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.

सोमवार की शुरुआत भी बारिश से होगी: सोमवार 4 मई को भी पूरे उत्तराखंड के जिलों में बारिश का योग है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों और शेष पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इन दिन भी 4400 मीटर और उससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरेगी. मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी.

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