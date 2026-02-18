उत्तराखंड में आज बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, इन पांच पहाड़ी जिलों में रहें सावधान
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पांच पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है
देहरादून: उत्तराखंड में आज मौसम फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी होगी. इन जिलों में 3 गढ़वाल मंडल और 2 कुमाऊं मंडल में हैं.
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट: मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार आज बुधवार को गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होगी. इसके साथ ही 3,300 मीटर ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होगी.
इन जिलों में होगी बारिश बर्फबारी: इसी तरह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां भी हल्की बारिश के साथ 3,300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान है. राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
23 फरवरी तक का मौसम का अलर्ट: इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 23 फरवरी तक का मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार 19 फरवरी को राज्य के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी. ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान है.
तीन दिन शुष्क रहेगा मौसम: इसके बाद 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मौसम फिर शुष्क हो जाएगा. इन तीन दिनों में बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है. इसके बाद 23 फरवरी को मौसम फिर करवट बदलेगा. 23 फरवरी को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान गया गया है. 3,300 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है. बाकी 8 जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
तापमान बढ़ने की चेतावनी: मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन में उत्तराखंड में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है. इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में उत्तराखंड राज्य में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है.
