उत्तराखंड में 17 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, कहीं भारी, कहीं मध्यम, देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान
उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, पूरे राज्य में बारिश होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 11, 2026 at 4:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने थोड़ी देर पहले 17 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में बारिश होती रहेगी. इस दौरान बादल बहुत तेज गरजेंगे तो कई स्थानों पर वज्रपात होने की भी आशंका है. ऐसे में लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने को कहा गया है.
जारी हो गया मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज कुमाऊं मंडल के जनपदों में अधिकांश स्थानों तथा गढ़वाल मंडल के जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश होगी. अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर आएंगे.
July 11, 2026
उत्तराखंड में होती रहेगी बारिश: रविवार 12 जुलाई को मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों तथा मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में बारिश होगी. बाकी पर्वतीय जिलों में बारिश के अति तीव्र दौर चलेंगे.
सोमवार को भी बारिश रहेगी: सोमवार 13 जुलाई को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों तथा मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तीज से बहुत तेज बारिश होगी.
मंगलवार 14 जुलाई को हरिद्वार जिले के कुछ स्थानों और शेष जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलो में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है. शेष पर्वतीय जिलों में वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बादल गरजेंगे और बिजली चमकेगी.
दिनांक 11.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/nQxZChOKar— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 11, 2026
बुधवार 15 जुलाई को सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. शेष जिलों में बहुत तेज बारिश होगी.
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 16 जुलाई और शुक्रवार 17 जुलाई को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. मौसम विभाग ने 11 जुलाई से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है.
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