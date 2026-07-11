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उत्तराखंड में 17 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, कहीं भारी, कहीं मध्यम, देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने थोड़ी देर पहले 17 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में बारिश होती रहेगी. इस दौरान बादल बहुत तेज गरजेंगे तो कई स्थानों पर वज्रपात होने की भी आशंका है. ऐसे में लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने को कहा गया है. जारी हो गया मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज कुमाऊं मंडल के जनपदों में अधिकांश स्थानों तथा गढ़वाल मंडल के जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश होगी. अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर आएंगे. उत्तराखंड में होती रहेगी बारिश: रविवार 12 जुलाई को मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों तथा मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में बारिश होगी. बाकी पर्वतीय जिलों में बारिश के अति तीव्र दौर चलेंगे.