उत्तराखंड में पूरे हफ्ते होगी भारी बारिश, अगले तीन दिन रहें विशेष सावधान, देखें मौसम का अलर्ट
उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने सोमवार से रविवार तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया, पूरे हफ्ते बारिश का येलो अलर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 13, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 4:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार 13 जुलाई से 19 जुलाई तक रोज बारिश होगी. सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बारिश से विशेष सावधान रहने की जरूरत बताई गई है. बाकी के चार दिन भी राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है. उधर केंद्रीय मौसम विभाग ने 13-19 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.
मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज सोमवार 13 जुलाई को राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी. मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी. मौसम विभाग ने सचेत किया है कि कहीं-कहीं बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान हो सकता है. संवेदनशील इलाकों में हलके से मध्यम लैंडस्लाइड हो सकते हैं. निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.
July 13, 2026
मंगलवार को भी बारिश होगी: मंगलवार 14 जुलाई को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. कहीं-कहीं वज्रपात होने से जानमाल के नुकसान की आशंका जताई गयी है
दिनांक 13.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/JJwrt7a7w4— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 13, 2026
बुधवार को इन जिलों में रहें विशेष सावधान: बुधवार 15 जुलाई को राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में विशेष अलर्ट है. इन जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. इसके साथ ही देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है.
रविवार तक बारिश से राहत नहीं: मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 16 जुलाई, शुक्रवार 17 जुलाई, शनिवार 18 जुलाई और रविवार 19 जुलाई को उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गर्जना और बौछारों के साथ होगी.
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 13, 2026
मुख्य बिंदु
(i) अगले 3–4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। आज, 13 जुलाई 2026 को मेघालय तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर अत्यंत भारी… pic.twitter.com/MT2xN8IpSF
उधर केंद्रीय मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी किया है. उनके अनुसार 18-19 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में और 13-19 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 13 से 19 जुलाई के बीच उत्तराखंड में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.
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