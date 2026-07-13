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उत्तराखंड में पूरे हफ्ते होगी भारी बारिश, अगले तीन दिन रहें विशेष सावधान, देखें मौसम का अलर्ट

उत्तराखंड मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार 13 जुलाई से 19 जुलाई तक रोज बारिश होगी. सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बारिश से विशेष सावधान रहने की जरूरत बताई गई है. बाकी के चार दिन भी राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है. उधर केंद्रीय मौसम विभाग ने 13-19 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज सोमवार 13 जुलाई को राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी. मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी. मौसम विभाग ने सचेत किया है कि कहीं-कहीं बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान हो सकता है. संवेदनशील इलाकों में हलके से मध्यम लैंडस्लाइड हो सकते हैं. निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. मंगलवार को भी बारिश होगी: मंगलवार 14 जुलाई को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. कहीं-कहीं वज्रपात होने से जानमाल के नुकसान की आशंका जताई गयी है