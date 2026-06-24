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उत्तराखंड में आज पहाड़ से लेकर मैदान तक होगी बारिश, मौसम का 29 जून तक का अलर्ट देखें

गुरुवार 25 जून का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने गुरुवार 25 जून को भी पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. बाकी जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बरसात होने की संभावना है.

बुधवार 24 जून का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने आज बुधवार 24 जून के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी. राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होगी.

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने सोमवार 29 जून तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार आज बुधवार 24 जून से लेकर सोमवार 29 जून तक उत्तराखंड में बारिश होगी. खास बात ये है कि इस दौरान 4 दिन राज्य के दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश होगी.

शुक्रवार 26 जून का पूर्वानुमान: शुक्रवार 26 जून को सभी पर्वतीय जिलों में बारिश होगी. इस दिन मैदान के दोनों जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर शुष्क रहेंगे यानी यहां बारिश नहीं होगी. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गर्जना के साथ होगी. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.

शनिवार 27 जून का पूर्वानुमान: शनिवार 27 जून को 11 पहाड़ी जिलों में तो बारिश होगी लेकिन मैदानी जिले शुष्क रहेंगे. पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. शेष 6 पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.

रविवार 28 जून का पूर्वानुमान: रविवार 28 जून को बादल फिर विस्तार लेंगे. इस दिन पूरे राज्य में बारिश होगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन 5 पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ होगी.

सोमवार 29 जून का पूर्वानुमान: सोमवार 30 जून को पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. शेष पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है.

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