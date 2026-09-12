फर्जी प्रमाण पत्र मामला, MBBS पारदर्शी एडमिशन बड़ी चुनौती, दो राउंड बाकी
पहले ही काउंसलिंग के दौरान राज्य में फर्जी दस्तावेजों से MBBS की सीटों पर गलत एडमिशन का मामला सामने आ चुका है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2026 at 6:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में MBBS की सीटों पर पारदर्शी ऐडमिशन की चुनौतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी महसूस हो रही है. यही कारण है कि मौजूदा दूसरे राउंड के अलावा बाकी बचे दो राउंड पर भी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश जारी हुए हैं. दरअसल पहले ही राउंड में फर्जी दस्तावेजों से अभ्यर्थियों के एडमिशन का मामला सामने आया. जिसके बाद राज्य में करीब 1000 सीटों पर अभ्यर्थियों के सही सलेक्शन के लिए पहले से ज्यादा चौकसी बरती जा रही है.
राज्य में इन दिनों 1525 सीटों पर MBBS के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए विश्वविद्यालय के स्तर से 4 दौर की काउंसलिंग होनी है. जिसमें से पहले काउंसलिंग हो चुकी है. दूसरी काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया जारी है. खास बात यह है कि इसके बाद भी अभी दो दौर की काउंसलिंग बाकी है. जिसमें चयनित अभ्यार्थियों को कॉलेज का आवंटन होना है.
खास बात यह है कि पहले ही काउंसलिंग के दौरान राज्य में फर्जी दस्तावेजों से MBBS की सीटों पर गलत एडमिशन का मामला सामने आ चुका है. बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी एडमिशन लेने में भी कामयाब रहे. इसी को देखते हुए फिलहाल चल रही दूसरी और बाकी बची दो काउंसलिंग के लिए विशेष एहतियात के निर्देश दिए गए हैं.
प्रदेश में 1525 MBBS की सीटों पर अभ्यर्थियों के एडमिशन होने हैं. जिसमें से 625 सरकारी कॉलेज में जबकि 900 सीटों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिए जाने हैं. इसमें सरकारी सीटों में 85% स्टेट कोटे से अभ्यर्थियों के दाखिले किए जाते हैं. 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें आरक्षित होती हैं.
सरकारी सीटों के लिए सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा अभ्यर्थियों के बीच में रहती है. इसमें मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्त सीटों के हिसाब से सरकारी कॉलेजों में सीटें मिल पाती हैं, यदि राज्य में सरकारी कॉलेज में मौजूद सीटों की बात करें तो कल 625 एमबीबीएस की सीटों में से 100 सीटें अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, 125 सीटें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, 150 सीटें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, इसी तरह 150 सीटें दून मेडिकल कॉलेज और 100 सीटें हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को आवंटित हैं.
एक तरफ जहां सरकारी सीटों के लिए कोटे का आवंटन 85% स्टेट और 15% ऑल इंडिया कोटे के रूप में होता है तो वहीं प्राइवेट कॉलेज में MBBS की सीटों के लिए 50 -50 प्रतिशत के फार्मूले में ऑल इंडिया और स्टेट कोटे की सीटें बांटी गई हैं.फिलहाल नई चिंता एमबीबीएस की इन सीटों पर पारदर्शी रूप से सही अभ्यर्थियों को एडमिशन देने की है.
पूरे देश में उत्तराखंड एमबीबीएस की सीटों पर एडमिशन को लेकर सबसे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था अपना रहा है. इसका प्रमाण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन के दौरान सभी जानकारी को ऑनलाइन किए जाने के रूप में दिखाई देता है. किसी ऑनलाइन व्यवस्था के कारण ही आज गलत अभ्यर्थियों को समय से पहले ही पकड़ने में कामयाबी मिली है.
-डॉ आशुतोष सयाना, निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग
एमबीबीएस की सीटों के लिए चार राउंड की काउंसलिंग होती है. जिसमें से एक राउंड की काउंसलिंग पहले ही की जा चुकी है. दूसरे राउंड की काउंसलिंग फिलहाल चल रही है. इसके बाद बाकी दो राउंड की काउंसलिंग की जानी बाकी है. खास बात यह है कि यह काउंसलिंग ऑनलाइन की जाती है. इसलिए अभी तमाम दस्तावेजों को ऑनलाइन के आधार पर ही देखा जाता है. इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में भी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित या वेरीफाई किए जाते हैं.
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