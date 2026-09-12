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फर्जी प्रमाण पत्र मामला, MBBS पारदर्शी एडमिशन बड़ी चुनौती, दो राउंड बाकी

देहरादून: उत्तराखंड में MBBS की सीटों पर पारदर्शी ऐडमिशन की चुनौतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी महसूस हो रही है. यही कारण है कि मौजूदा दूसरे राउंड के अलावा बाकी बचे दो राउंड पर भी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश जारी हुए हैं. दरअसल पहले ही राउंड में फर्जी दस्तावेजों से अभ्यर्थियों के एडमिशन का मामला सामने आया. जिसके बाद राज्य में करीब 1000 सीटों पर अभ्यर्थियों के सही सलेक्शन के लिए पहले से ज्यादा चौकसी बरती जा रही है.

राज्य में इन दिनों 1525 सीटों पर MBBS के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए विश्वविद्यालय के स्तर से 4 दौर की काउंसलिंग होनी है. जिसमें से पहले काउंसलिंग हो चुकी है. दूसरी काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया जारी है. खास बात यह है कि इसके बाद भी अभी दो दौर की काउंसलिंग बाकी है. जिसमें चयनित अभ्यार्थियों को कॉलेज का आवंटन होना है.

फर्जी प्रमाण पत्रों से डोला MBBS सिस्टम (ETV Bharat)

खास बात यह है कि पहले ही काउंसलिंग के दौरान राज्य में फर्जी दस्तावेजों से MBBS की सीटों पर गलत एडमिशन का मामला सामने आ चुका है. बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी एडमिशन लेने में भी कामयाब रहे. इसी को देखते हुए फिलहाल चल रही दूसरी और बाकी बची दो काउंसलिंग के लिए विशेष एहतियात के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेश में 1525 MBBS की सीटों पर अभ्यर्थियों के एडमिशन होने हैं. जिसमें से 625 सरकारी कॉलेज में जबकि 900 सीटों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिए जाने हैं. इसमें सरकारी सीटों में 85% स्टेट कोटे से अभ्यर्थियों के दाखिले किए जाते हैं. 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें आरक्षित होती हैं.