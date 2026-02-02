ETV Bharat / state

अपने सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तराखंड में ही माल्टा को नहीं मिल रहा मार्केट, पिथौरागढ़ के काश्तकार परेशान

सीएम धामी और हरीश रावत करते रहते हैं माल्टा का प्रचार: काश्तकारों का कहना है कि उद्यान विभाग ने अपने स्टॉल नहीं लगाए हैं. न ही माल्टा को कोई बाजार मिल पाया. पिछले दिनों सीएम पुष्कर धामी के द्वारा माल्टा महोत्सव का आयोजन कर माल्टा को बढावा देने की बात कही गई थी. पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा लगातार माल्टा महोत्सव का आयोजन जा रहा है. गांवों में आकर लोग 8-10 रुपये किलो के हिसाब से फल खरीद रहे हैं. अगर बाजार तक फल ले जाओ तो 10-12 रुपये तक कीमत मिल पाती है.

बहुत कम है माल्टा का समर्थन मूल्य: धूप में बैठकर रसदार माल्टा फल का स्वाद लिया जाता है, लेकिन माल्टा उगाने वालों की जेब भी खाली ही रहती है. माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहद कम है और बाजार की कोई व्यवस्था नहीं है. पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट, बेरीनाग और डीडीहाट के ग्रामीण क्षेत्रों में माल्टा बड़ी मात्रा में होता है. एक पेड़ पर तकरीबन दो क्विंटल तक की उपज होती है. पूर्व में राज्य सरकार ने माल्टा की तीन ग्रेड बनायी थी. 7-10 रुपये प्रति किलो तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया था. लेकिन खरीद की कोई व्यवस्था नहीं बनायी गई है.

माल्टा महोत्सव के बीच इस पहाड़ी फल को नहीं मिला रहा बाजार: उत्तराखंड माल्टा उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान रखता है. यहां करीब 1000 मीट्रिक टन माल्टा हर साल पैदा होता है. सरकार भी उत्तराखंड के स्थानीय फल माल्टा फलों को माल्टा महोत्सव के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहती है. इसके लिए जगह-जगह माल्टा महोत्सव आयोजित होते हैं. लेकिन जमीनी स्तर पर अभी इस मुहिम का उतना फायदा नहीं दिख रहा, जितना होना चाहिए था. प्रदेश के पहाड़ी इलाकों समेत उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में इन दिनों माल्टा के पेड़ फलों से लदे हुए हैं.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में देहरादून समेत कई जगह माल्टा महोत्सव हो रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी के पहले सप्ताह में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित माल्टा महोत्सव (घाम तापो, नींबू सानो) का देहरादून के ITBP ग्राउंड में उद्घाटन किया था. पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत समय-समय पर माल्टा और अन्य पहाड़ी उत्पादों का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करते रहते हैं. इतनी कवायद के बावजूद राज्य के पहाड़ी इलाकों में उत्पादित माल्टा को उचित बाजार नहीं मिल पा रहा है. पिथौरागढ़ से माल्टा को लेकर जो न्यूज है, वो बताती है कि माल्टा को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है.

सीएम ने कहा हम माल्टा की ब्रांडिंग का कर रहे प्रयास: पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा फल है. उन्होंने कहा कि फल उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है. एप्पल मिशन और कीवी मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि माल्टा मिशन भी उसी तरह किसानों को नया संबल देगा और फलोत्पादन को गति प्रदान करेगा. सरकार किसानों की मदद और फलों की ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

जिला स्तर पर माल्टा फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं. दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में आयोजन कर नए खरीदारों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा. इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही उन्नत खेती, नई तकनीकों और सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. स्थानीय और पहाड़ों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देकर गांवों में ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पलायन पर अंकुश लगेगा.

राज्य में माल्टा के के बागानों का विस्तार किया जा रहा है. लेकिन अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

उत्तराखंड माल्टा उत्पादन में भारत में नंबर वन है (Photo- ETV Bharat)

बंदर पहुंचा रहे हैं नुकसान: एक और जहां काश्तकार माल्टा को बाजार नहीं मिलने से परेशान हैं, वहीं माल्टा को बंदर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं. यदि समय रहते हुए माल्टा को बाजार मिल जाये, तो इन पहाड़ी फल उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जायेगी.

बेहतर उत्पादन के बावजूद उत्तराखंड के माल्टा को प्रॉपर मार्केट नहीं मिल सका है (Photo- ETV Bharat)

विटामिन सी से भरपूर फल है माल्टा: माल्टा एक पहाड़ी और शक्तिवर्धक फल है. यह दिखने में बिलकुल संतरे या मौसमी की तरह होता है. माल्टा फल उतराखंड के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा पाया जाता है. यह फल सर्दियों में तैयार हो जाता है. माल्टा पहाड़ी क्षेत्रों में वाला फल है. इस फल को धरती का सबसे सेहमंद भी माना जाता है. माल्टा फल एक संतरे या मौसमी फल के आकार में गोल या रसीला होता है. आम को फलों का राजा कहा जाता है तो माल्टा को पहाड़ी फलों का राजा भी कहा जाता है.

किसान मुश्किल से 7 से 8 रुपए किलो माल्टा बेच पाते हैं (Photo- ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों का कहना है कि-

हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में माल्टा होता है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है. बंदरों के द्वारा माल्टा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

-माधव सिंह धामी, स्थानीय निवासी-

यह क्षेत्र माल्टा के लिए प्रसिद्ध था. यहां पर माल्टा का बहुत बड़ा कारोबार होता था. यहां पर अब बंदरों के द्वारा माल्टा और नारंगी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है. यदि किसी के पास माल्टा बचे भी हैं, तो उसके लिए कोई बाजार उपलब्ध नहीं है. सरकार माल्टा महोत्सव तो मना रही है, लेकिन उससे पहले बंदरों पर रोक लगाने के साथ ही माल्टा को बाजार दिया जाये.

-कमलेश पंत, स्थानीय निवासी-

अभिनव कुमार जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ ने बताया कि

काश्तकारों को माल्टा का पेड़ 50 प्रतिशत सब्सिडी में दिये जाते हैं. माल्टा को अन्य फलों की पहचान दिलाने की कोशिश करने के साथ ही भविष्य बाजार भी उपलब्ध करवाया जायेगा. माल्टा को पहाड़ की पहचान मिले यह प्रयास किया जा रहा है. माल्टा अभी 10 रुपये किलो से हम खरीदेंगे. भविष्य में इसका मूल्य और बढ़ाया जायेगा.

-अभिनव कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़-

डॉक्टर आयुषी जोशी के अनुसार-

माल्टा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है. इसमें विटामिन सी भरपूर होता है. माल्टा में केवल 85 कैलोरी होती है. इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल या सोडियम बिलकुल भी नहीं होता है. इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, पोटैशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा फैट फ्री कैलोरी होती है. यह सिट्रस प्रजाति का फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिट्रस सिनानसिस है.-डॉक्टर आयुषी जोशी-

माल्टे को पीछे छोड़कर बाजार में बिक रहा पंजाब का किन्नू: माल्टा चमोली जिले के ग्वालदम, लोल्टी, थराली, गैरसैंण, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत तथा उत्तरकाशी में बहुतायत में होता है. पहाड़ में एक माल्टा ही ऐसा फल है जिसका न केवल फल बल्कि बीज एवं छिलका भी काम आता है. योजनाओं के सही तरीके से लागू नहीं होने के कारण ज्यादातर माल्टा बर्बाद हो रहा है.

उत्तराखंड की जलवायु माल्टा उत्पादन के अनुकूल है (Photo- ETV Bharat)

चौंकाने वाली बात ये है कि माल्टा वाले प्रदेश उत्तराखंड में पंजाब और हिमाचल का किन्नू धड़ल्ले से बिक रहा है. जबकि उत्तराखंड के माल्टा में किन्नू से लगभग दोगुना विटामिन सी होता है. किन्नू मार्केट में माल्टा से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है. मार्केट में किन्नू 100 रुपए में 5 से 6 पीस मिलते हैं. यानी जहां किन्नू करीब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहीं पहाड़ के माल्टा को प्रति किलो सिर्फ 7 से 8 रुपए ही मिल पा रहे हैं.

सीएम धामी माल्टा महोत्सव से इस फल को प्रोत्साहन की बात कहते हैं (Photo- ETV Bharat)

माल्टा बहुपयोगी फल: उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले माल्टा से कई उत्पाद बनाए जाते हैं. इनमें प्रमुख रूप से जूस के साथ जैम, मुरब्बा, स्क्वैश और जूस हैं. इन उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

