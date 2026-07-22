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सुबोध उनियाल के आवास के बाहर मचा हंगामा, छात्रा के आत्महत्या प्रयास पर महिला कांग्रेस ने मचाया बवाल

सुबोध उनियाल के आवास पर आ धमकी कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं: उधर, महिला अभ्यर्थी के आत्महत्या के प्रयास की खबर सामने आने के बाद नर्सिंग अभ्यर्थियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर पहुंच गईं.

नर्सिंग महिला अभ्यर्थी ने उठाया खौफनाक कदम: जानकारी के मुताबिक, नर्सिंग भर्ती में सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रही एक महिला अभ्यर्थी ने आत्मघाती कदम उठा लिया. इसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा है और करीब 72 घंटे तक उसकी स्थिति पर नजर रखी जाएगी.

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नर्सिंग भर्ती में पहले सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव कर भर्ती परीक्षा को आधार बना दिया गया. इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों के बीच बुधवार को उस समय आक्रोश बढ़ गया, जब नर्सिंग अभ्यर्थियों के आत्महत्या के प्रयास की खबर सामने आई.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन: दरअसल, उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सड़क पर आ गया. बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर उस समय माहौल गरमा गया, जब नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया.

देहरादून: उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के घर का मंजर उस समय हंगामेदार हो गया, जब कुछ महिलाओं ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहां हंगामा करना शुरू कर दिया. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कुछ महिलाएं स्वास्थ्य मंत्री के घर पहुंची थी और उनकी नाराजगी नर्सिंग अभ्यर्थियों के आत्महत्या के प्रयार को लेकर थी.

प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और नर्सिंग भर्ती को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहले से ही पुलिस बल तैनात था. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिला कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है. उनका आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर बार-बार नियम बदलने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है.

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला (फोटो- ETV Bharat)

दरअसल, उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती का यह विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है. विवाद की मुख्य वजह भर्ती प्रक्रिया का आधार है. नर्सिंग अभ्यर्थियों का एक वर्ग सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है. उनका तर्क है कि पूर्व में सरकार की ओर से नर्सिंग भर्ती के लिए सीनियरिटी को आधार बनाने का निर्णय लिया गया था. इस संबंध में कैबिनेट स्तर पर भी प्रस्ताव लाया गया था. इसके बाद साल 2013 तक के नर्सिंग अभ्यर्थियों को सीनियरिटी के आधार पर नियुक्तियां दिए जाने की बात सामने आई.

"जब एक बार सीनियरिटी के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया और साल 2013 तक के अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया गया, तो उसके बाद के अभ्यर्थियों के लिए नियम बदलना उचित नहीं है. यही वजह है कि नर्सिंग से जुड़े छात्र और कर्मचारी लगातार सीनियरिटी के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे हैं."- किरण, नर्सिंग अभ्यर्थी

वहीं, बाद में भर्ती नियमावली में बदलाव किया गया और नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा को आधार बनाने का निर्णय लिया गया. सरकार की ओर से परीक्षा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बताया जाता रहा है, लेकिन आंदोलनकारी अभ्यर्थी इस व्यवस्था से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि जब पहले सीनियरिटी के आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं, तो समान परिस्थितियों में बाकी अभ्यर्थियों को भी इसी आधार पर मौका दिया जाना चाहिए.

हिरासत में ले जाती पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

अभ्यर्थियों के आत्महत्या के प्रयास से मामला हुआ और गंभीर: नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच बुधवार को महिला अभ्यर्थी के आत्महत्या के प्रयास की घटना ने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया है. छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद आंदोलनकारी छात्रों में भी नाराजगी बढ़ गई. उनका कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर हुए प्रदर्शन ने सरकार और आंदोलनकारी नर्सिंग अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती दूरी को भी सामने ला दिया है. एक ओर सरकार भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार परीक्षा के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर आंदोलनकारी सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं.

अब तक साल 2013 तक के नर्सिंग अभ्यर्थियों को सीनियरिटी के आधार पर भर्ती का लाभ मिलने की बात कही जा रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि साल 2013 के बाद के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती का आधार क्या होगा और क्या सरकार सीनियरिटी की मांग को स्वीकार करेगी या भर्ती परीक्षा की व्यवस्था को ही आगे जारी रखा जाएगा. फिलहाल, सरकार के सामने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मांग का स्थायी समाधान निकालने की चुनौती खड़ी हो गई है.

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