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मुफ्ती कासमी बोले कांग्रेस ने मुसलमानों को 'वोट बैंक' के रूप में किया इस्तेमाल, अब आधुनिक शिक्षा से जुड़ेंगे मदरसों के बच्चे

मसूरी: उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून क़ासमी का अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा और सिकंदर ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया. कासमी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास के जरिए मुख्यधारा से जोड़ना है.

मदरसा शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव: उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से जोड़ने की पहल की गई है, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी मान्यता प्राप्त शिक्षा और प्रमाण पत्र मिल सकेगा. उन्होंने कहा-