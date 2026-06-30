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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कल से लागू, जानिए मदरसों की शिक्षा में क्या बदलेगा

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू होने के साथ ही मदरसों में अब धार्मिक शिक्षा के साथ ही उत्तराखंड बोर्ड का सिलबेस पढ़ाया जाएगा.

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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 6:26 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में संचालित ऐसे मदरसे जो शिक्षा विभाग के मानकों पर खरे उतरेंगे, सिर्फ उन्हीं मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिलेगी. दरअसल, 30 जून यानी आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है. इसके साथ ही एक जुलाई से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो गया है. ऐसे में अब प्रदेश में संचालित 452 मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी. वर्तमान समय में करीब 400 मदरसे पहली से आठवीं कक्षा तक और 55 मदरसे नौवीं से 12वीं कक्षा तक संचालित हो रहे हैं.

उत्तराखंड में मौजूद कई मदरसों के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि कई मदरसे के पास अपनी कोई जमीन नहीं है. ऐसे मदरसे मदरसा बोर्ड की संपत्ति की संचालित हो रहे हैं. ऐसे में इन मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि उन्हीं मदरसों को मान्यता मिलेगी जो मदरसे, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के मानकों के अनुरूप होंगे.

30 जून से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म (ETV Bharat)

उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अनुसार,आठवीं तक संचालित मदरसों को जिला स्तर पर और नौवीं से 12वीं तक संचालित मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी है. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने बताया कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो चुका है. ऐसे में उत्तराखंड राज्य में 30 जून से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो रहा है. साथ ही एक जुलाई 2026 से एक नई शिक्षा नीति की गंगा प्रभावित होने जा रही है.

विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते के अनुसार प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय सिख, इसाई, जैन, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है. उत्तराखंड शिक्षा विभाग का सिलेबस अल्पसंख्यक स्कूलों में भी लागू होंगे. इन सिलेबस के साथ ही यह बच्चे अपने धार्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे.

साथ ही बताया कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से जो शिक्षा, बिल्डिंग और प्रशासनिक मानक तय किए गए हैं, उन मानकों का सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूरा करना होगा. इसके बाद इन सभी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता दी जाएगी. साथ ही बताया कि जो भी मानक तय किए गए हैं, उन मानकों में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी.

शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में कोई ऐसे छोटे मदरसे जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी. इस पहल के जरिए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, उनको उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करना है. ऐसे में अल्पसंख्यकों के बच्चे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने के साथ ही अपनी धार्मिक शिक्षा को भी ग्रहण कर सकेंगे. उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने इस प्रक्रिया को अपनाया है. ये सभी व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप की गई है.

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