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उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट घोषित, देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर, देखिए पूरी लिस्ट

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों में कुल 113 रिक्त पदों के लिए 3 जनवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था

AYUSH BELWAL TOPS LOWER PCS
सफल अभ्यर्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: लोअर पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है. देहरादून के आयुष बेलवाल ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया. विक्रांत सिंह दूसरे और हिमानी लोहानी तीसरे स्थान पर रहीं. कुल 113 पदों के लिए चयन हुआ है. इनमें नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक समेत विभिन्न पद शामिल हैं.

उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट जारी: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 यानी लोअर पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने 25 सितंबर 2026 को पदवार चयन परिणाम घोषित किया. मुख्य लिखित परीक्षा में सफल और अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड एवं चिकित्सकीय परीक्षण तथा अभ्यर्थियों की ऑनलाइन वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम तैयार किया गया है. चयन परिणाम के साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा कटऑफ अंक भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं.

AYUSH BELWAL TOPS LOWER PCS
उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Public Service Commission)

देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर: लोअर पीसीएस परीक्षा में देहरादून के आयुष बेलवाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं विक्रांत सिंह दूसरे, हिमानी लोहानी तीसरे, अनिमेष पुनीता चौथे और भूपेश सिंह नगर कोटी पांचवें स्थान पर रहे हैं. उप कारापाल पद के लिए गैरसैंण तहसील के डुंगरी निवासी शिक्षक भोला दत्त सिरसवाल के बेटे मनीष सिरसवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है. सामान्य वर्ग से आने वाले मनीष की इस सफलता से इलाके में खुशी की लहर है. मनीष की बहन वैज्ञानिक हैं.

AYUSH BELWAL TOPS LOWER PCS
उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Public Service Commission)

113 पदों पर हुई है भर्ती: इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों में कुल 113 रिक्त पदों के लिए 3 जनवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद 27 मार्च 2026 को मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 27 जुलाई से 3 सितंबर 2026 तक साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई. इन्हीं चरणों के आधार पर अब अंतिम मेरिट और पदवार चयन परिणाम जारी किया गया है.

AYUSH BELWAL TOPS LOWER PCS
उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Public Service Commission)

नायब तहसीलदार पदों के लिए 36 अभ्यर्थियों का चयन: आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार नायब तहसीलदार के 36 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. वहीं उप कारापाल के 14, पूर्ति निरीक्षक के 36, विपणन निरीक्षक के 6 और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पदों पर चयन हुआ है.

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उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Public Service Commission)

आबकारी निरीक्षक के पद पर 5 अभ्यर्थी चयनित: इसके अलावा आबकारी निरीक्षक के 5, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 और खांडसारी निरीक्षक के 3 पदों के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

यहां देख सकते हैं रिजल्ट: आयोग ने चयन परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर पदवार चयन सूची के साथ अपने प्राप्तांक और संबंधित कटऑफ अंक भी देख सकते हैं. इस परिणाम के साथ लंबे समय से चल रही लोअर पीसीएस 2024 की भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा हो गया है.

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