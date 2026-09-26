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उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट घोषित, देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर, देखिए पूरी लिस्ट

सफल अभ्यर्थी ( Etv Bharat )

देहरादून: लोअर पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है. देहरादून के आयुष बेलवाल ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया. विक्रांत सिंह दूसरे और हिमानी लोहानी तीसरे स्थान पर रहीं. कुल 113 पदों के लिए चयन हुआ है. इनमें नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक समेत विभिन्न पद शामिल हैं. उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट जारी: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 यानी लोअर पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने 25 सितंबर 2026 को पदवार चयन परिणाम घोषित किया. मुख्य लिखित परीक्षा में सफल और अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड एवं चिकित्सकीय परीक्षण तथा अभ्यर्थियों की ऑनलाइन वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम तैयार किया गया है. चयन परिणाम के साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा कटऑफ अंक भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं. उत्तराखंड लोअर PCS का रिजल्ट की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Public Service Commission) देहरादून के आयुष बेलवाल बने टॉपर: लोअर पीसीएस परीक्षा में देहरादून के आयुष बेलवाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं विक्रांत सिंह दूसरे, हिमानी लोहानी तीसरे, अनिमेष पुनीता चौथे और भूपेश सिंह नगर कोटी पांचवें स्थान पर रहे हैं. उप कारापाल पद के लिए गैरसैंण तहसील के डुंगरी निवासी शिक्षक भोला दत्त सिरसवाल के बेटे मनीष सिरसवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है. सामान्य वर्ग से आने वाले मनीष की इस सफलता से इलाके में खुशी की लहर है. मनीष की बहन वैज्ञानिक हैं.