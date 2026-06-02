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कौन हैं उत्तराखंड पीसीएस टॉपर जसमीत कौर? कैसी रही उनकी जर्नी, जानिये सक्सेस मंत्रा

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर से एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है. रुद्रपुर की बेटी जसमीत कौर ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. उनकी इस शानदार सफलता के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. जसमीत ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और अपनी कड़ी मेहनत को दिया है.

जसमीत कौर ने प्रदेश में किया टॉप: रुद्रपुर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में ऊधम सिंह नगर जिले की जसमीत कौर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है. जसमीत के घर पर रिश्तेदारों, मित्रों, शुभचिंतकों और स्थानीय लोगों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है. सभी उन्हें और उनके परिवार को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं.

परिजनों के साथ जसमीत कौर (ETV Bharat)

जानिये जसमीत कौर की जर्नी: रुद्रपुर निवासी जसमीत कौर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शहर के आर्य पब्लिक स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने होली चाइल्ड स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया. वहीं से स्नातक की डिग्री हासिल की. बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहीं जसमीत ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. इसके अलावा नौवीं कक्षा में उन्होंने अबेकस प्रतियोगिता में उत्तराखंड अवार्ड भी अपने नाम किया था.

दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता: जसमीत कौर ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास में उनका चयन समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ था. वर्तमान में उनकी तैनाती बागेश्वर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में है. हालांकि उन्होंने अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखते हुए पीसीएस परीक्षा की तैयारी जारी रखी. इस बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर अपनी मेहनत का शानदार परिणाम प्राप्त किया.