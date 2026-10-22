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उत्तराखंड में देरी से पहुंचने वाली 108 एंबुलेंस सेवा की होगी जांच, बदले जाएंगे 50 वाहन

उत्तराखंड में बदली जाएगी 108 सेवा की 50 एंबुलेंस ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में तीन लाख किमी से अधिक चल चुकी करीब 50 एंबुलेंस तत्काल बदली जाएंगी. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 108 एंबुलेंस सेवा की निगरानी के लिए एनएचएम में समर्पित टीम गठित करने और मोबाइल ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं. एंबुलेंस के वास्तविक रिस्पांस टाइम का विश्लेषण होगा और जीवनरक्षक उपकरणों की हर महीने जांच अनिवार्य होगी. मौजूदा समय में प्रदेश में 272 एंबुलेंस 108 सेवा के तहत संचालित है.

उत्तराखंड में 108 एंबुलेंस सेवा को बेहतर बनाने के लिए पुरानी और बार-बार खराब होने वाली एंबुलेंस को बदलने की तैयारी है. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने तीन लाख किमी से अधिक चल चुकी करीब 50 एंबुलेंस को तत्काल बदलने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही एंबुलेंस सेवा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में एक विशेष टीम गठित की जाएगी.