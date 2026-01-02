ETV Bharat / state

नए साल का तोहफा, फॉरेस्ट गार्ड के बंपर प्रमोशन, जानें कितने बने वन दारोगा

साल 2021 के बाद अब जाकर बड़े स्तर पर वन आरक्षियों की पदोन्नति हुई और उन्हें वन दारोगा बनाया गया.

देहरादून: उत्तराखंड में वन आरक्षियों के बड़े स्तर पर प्रमोशन किए गए हैं. खास बात यह है कि साल 2021 के बाद अब जाकर पदों की रिक्ति के सापेक्ष प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं. इस तरह से देखा जाए तो वन आरक्षी से वन दारोगा पद पर प्रमोशन के लिए इन कर्मियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है.

उत्तराखंड वन विभाग में लंबे समय से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया को आखिरकार गति मिल गई है. साल 2021 के बाद अब जाकर बड़े स्तर पर वन आरक्षियों को पदोन्नति देते हुए वन दरोगा बनाया गया है. इस फैसले से न सिर्फ वर्षों से इंतजार कर रहे कर्मियों को राहत मिली है, बल्कि विभाग में फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की कमी को भी काफी हद तक दूर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

वन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 83 वन आरक्षियों को वन दारोगा के पद पर प्रमोशन दिया गया है. बड़ी बात यह है कि इन प्रमोशनों की प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी, जिसको लेकर विभाग के भीतर लगातार मांग उठ रही थी. लंबे इंतजार के बाद अब जाकर रिक्त पदों के सापेक्ष प्रमोशन आदेश जारी किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में संतोष और उत्साह का माहौल है.

दरअसल प्रमोशन के लिए गठित चयन समिति ने कुल 116 वन कर्मियों को वन दरोगा पद पर पदोन्नति देने की संस्तुति की थी. समिति द्वारा सभी अभिलेखों, सेवा अवधि और अन्य मानकों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था. हालांकि, वर्तमान में वन दरोगा के केवल 83 पद ही रिक्त होने के चलते फिलहाल इतने ही कर्मियों के प्रमोशन आदेश जारी किए जा सके हैं. शेष संस्तुतियों पर आगे रिक्तियां उपलब्ध होने के बाद निर्णय लिया जाएगा.

प्रमोशन पाए इन 83 वन कर्मियों को फिलहाल उनकी वर्तमान तैनाती वाले स्थानों पर ही कार्यभार सौंपा गया है. आने वाले समय में रिक्त स्थानों के सापेक्ष इनकी नई तैनाती भी की जाएगी, ताकि जरूरत वाले क्षेत्रों में फील्ड स्तर पर कार्य को और मजबूत किया जा सके.

इस संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक) मीनाक्षी जोशी की ओर से आदेश जारी किया गया है. मीनाक्षी जोशी ने बताया कि चयन समिति के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई है.

उन्होंने कहा कि समिति ने कुल 116 कर्मियों के प्रमोशन की संस्तुति की थी, जिनमें से फिलहाल 83 कर्मियों को पदोन्नति दी गई है. गौरतलब है कि उत्तराखंड वन विभाग में लंबे समय से फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है. ऐसे में प्रमोशन के जरिए रिक्त पदों को भरना विभाग के लिए बेहद जरूरी हो गया था.

वन दरोगा के पद पर बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती से जंगलों की निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटना और संरक्षण कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही प्रमोशन के बाद वन आरक्षी पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी रिक्तियां पैदा होंगी. इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. यह प्रमोशन न सिर्फ विभागीय ढांचे को सशक्त करेगा, बल्कि वन संरक्षण और रोजगार दोनों ही दृष्टि से अहम साबित होगा.

