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रुड़की में यूकेडी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस से हुई नोकझोंक, जानिये वजह

रुड़की में यूकेडी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे. इस बीच पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

ROORKEE UKD PROTEST
रुड़की में यूकेडी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 5:25 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में भाजपा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे (यूकेडी) उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गणेशपुर पुल के पास रोक लिया. जिसके बाद पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोंक-झोंक भी हुई. जिससे कुछ देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही.

दरअसल, उत्तराखंड क्रांति दल के पार्टी के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रुड़की में भाजपा जिला मुख्यालय पहुंचने वाले हैं. जिसके विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका घेराव करने जा रहे थे. इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय की तरफ कूच किया. मालवीय चौक गंगनहर पुल के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई.जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गंगनहर कोतवाली भेज दिया. यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा ने पुलिस का सहारा लेकर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया है.

रुड़की में यूकेडी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल (ETV Bharat)
वहीं यूकेडी के जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान ने कहा भाजपा सरकार लगातार अपनी मनमानी कर रही है. उत्तराखंड की जनता से जुड़े मुद्दों को दबाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल इस “तानाशाही रवैये” को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेगा.

वहीं यूकेडी नेत्री रीतू कंडियाल ने कहा महिलाओं, युवाओं और आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है. उनके अनुसार भाजपा सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है. जमीनी स्तर पर हालात गंभीर हैं. उन्होंने कहा पार्टी अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी.फिलहाल पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है. यूकेडी ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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