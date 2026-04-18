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रुड़की में यूकेडी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस से हुई नोकझोंक, जानिये वजह

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में भाजपा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे (यूकेडी) उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गणेशपुर पुल के पास रोक लिया. जिसके बाद पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोंक-झोंक भी हुई. जिससे कुछ देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही.

दरअसल, उत्तराखंड क्रांति दल के पार्टी के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रुड़की में भाजपा जिला मुख्यालय पहुंचने वाले हैं. जिसके विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका घेराव करने जा रहे थे. इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय की तरफ कूच किया. मालवीय चौक गंगनहर पुल के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई.जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गंगनहर कोतवाली भेज दिया. यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा ने पुलिस का सहारा लेकर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया है.